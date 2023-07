Langersehnte Fortsetzung: "Tron 3" - diese Stars sind dabei!

In dem bahnbrechenden Originalfilm "Tron" von 1982 spielten Jeff Bridges (73) und Bruce Boxleitner (73) lange vor dem digitalen Zeitalter Programmierer in einer Cyber-Welt. In der Fortsetzung "Tron: Legacy" wirkte das Duo 2010 zusammen mit Garrett Hedlund (38) und Olivia Wilde (39) unter der Regie von Joseph Kosinski (49) mit.

Regisseur Joachim Rønning (51, "Pirates of the Caribbean - Salazars Rache", "Maleficent 2") verlinkte den Artikel auf Instagram . Der Norweger wolle im August im kanadischen Vancouver mit den Dreharbeiten beginnen, hieß es.

Das britische Model Jodi Turner-Smith (36, "Weißes Rauschen") und die US-Kollegen Greta Lee (40, "Past Lives") und Evan Peters (36, " Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer ") spielen in "Tron: Ares" mit, wie das Branchenblatt " Hollywood Reporter " am Freitag (Ortszeit) berichtete.

Bildmontage: Evan Agostini/Invision via AP/dpa, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, Scott Garfitt/Invision/AP/dpa, Theo Wargo/Getty Images via AFP

Über 13 Jahre nach "Tron: Legacy" laufen die Arbeiten an einem weiteren Teil der Science-Fiction-Gala auf Hochtouren. © Ethan Miller/Getty Images via AFP

Der vierte Teil der Kultfilmreihe soll sich um das Auftauchen eines empfindungsfähigen Programms konzentrieren, das in die menschliche Welt eindringt und nicht bereit für den Kontakt ist.

Leto, der schon seit mehreren Jahren mit dem Projekt in Verbindung gebracht wird, soll Ares, die Manifestation des Programms, spielen.

Lee spielt einen Videospielprogrammierer und Tech-CEO in einer Hauptrolle, wie es heißt.

Außerdem will der Schauspieler auch als Produzent mitwirken. Er wurde für seine Nebenrolle in dem Aids-Drama "Dallas Buyers Club" 2014 mit einem Oscar ausgezeichnet. Zuletzt spielte er in Filmen wie "Zack Snyder's Justice League", "House of Gucci" oder "Morbius" mit.