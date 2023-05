May the 4th: So zelebrieren deutsche Politiker den Star-Wars-Tag!

Berlin - Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit entfernten Parlament in Berlin : Es ist offizieller " Star Wars Day ". Draußen kleben sich die Klima-Rebellen auf den Asphalt und innen kämpfen dunkle Sith-Lords und heldenhafte Jedi-Ritter um die Macht im Imperium.

Spaß beiseite. Am 4. Mai feiern Fans weltweit die Film-Klassiker vom ursprünglichen Erfinder George Lucas. Darunter eben auch einige deutsche Politiker.

Eine Hommage des Arbeitsministers an seinen Lieblingscharakter oder gefährlicher Hinweis auf eine mögliche Sith-Verschwörung innerhalb der Regierung?

Baby-Yoda ist wohl der beliebteste Charakter aus der "Disney+"-Serie "The Mandalorian", in der die Geschichte von Kopfgeldjäger Djin Djarin erzählt wird. Kein Wunder also, dass auch Justizminister Marco Buschmann (45, FDP) großer Fan des knuffigen Jedi-Meisters ist.

Denn auch mandalorianische Kopfgeldjäger müssen sich in der Galaxis an geltendes Recht halten, oder eben einfach Mitglied in der FDP werden.