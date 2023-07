"Mission: Impossible" krasser denn je? "Tom Cruise ist komplett angstfrei"

Los Angeles - Dieser Action-Kracher hat auf sich warten lassen! Mit reichlich Verspätung kommt in dieser Woche endlich "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil eins" in die Kinos . Darin ist Tom Cruise (61) zum bereits siebten Mal als IMF-Agent Ethan Hunt zu sehen. Auch für diesen Film drehte er seine todesmutigen Stunts zum Großteil selbst!

"Es sollte andersherum sein, aber das bringt den Menschen Tom Cruise auf den Punkt. Er ist einfach komplett angstfrei", so Kirby.

"Oh mein Gott, man hat seinetwegen solche Angst, und das ist lustig, weil man sich selbst sorgt, aber Tom Cruise überhaupt keine Angst hat", erzählte die 35-Jährige, wie Gala unter Berufung auf die Nachrichtenagentur 'spot on news' berichtete.

Satte 27 Jahre nach dem ersten "Mission: Impossible"-Teil und fünf Jahre nach dem bislang letzten, feiert der erste von zwei "Mission: Impossible – Dead Reckoning"-Teilen an diesem Donnerstag in Deutschland Premiere.

Laut der Britin würde Cruise anderen Menschen inspirieren und nach ihren Visionen fragen. "Es geht darum, mutig und furchtlos zu sein", fasst sie zusammen.

Auch über die Rollen der Frauen in dem siebten "Mission: Impossible"-Teil verriet die Schauspielerin etwas: "Action-Filme sind ja traditionell eher machohaft. In 'Mission: Impossible 7' haben wir aber Frauenfiguren, die klare Alphas sind", erklärte Kirby. "Dabei sind sie aber immer noch weiblich und einfach echte Frauen, verschmutzt und rauflustig. Damit liegt der Film an der Spitze wirklicher Veränderung, und das ist ganz schön cool."

Glück für alle Fans der Reihe: Dieses Mal wird es nicht so lange dauern bis der nächste Teil erscheint: "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil zwei" soll ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten "Dead Reckoning"-Film veröffentlicht werden.