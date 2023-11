"Moana"-Realverfilmung: Hollywood-Superstar kehrt "voll gerne" in seine Rolle zurück!

"Voll gerne" kehrt der Synchronsprecher von Maui für die Realverfilmung von "Moana" zurück in seine Rolle als Halbgott. © Screenshot: YouTube/Walt Disney Animation Studios

"You're Welcome" gehört laut dem Musik-Magazin Billboard zu den Top 30 Disney-Hits (Platz 24) aller Zeiten.

Im Deutschen heißt der Song "Voll gerne" und wurde von Andreas Bourani (40) gesungen, der Maui durch den gesamten Film "Moana" die Stimme lieh.

Im englischen Original wurde der Charakter - welcher der eigentlichen Protagonistin Moana fast die Show stahl - von Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (51) gesprochen, der "You're Welcome" zu einem echten Hit-Song machte.

2025 will Disney seine Live-Action-Adaptionsreihe mit "Moana" fortsetzen. Während man noch munkelt, wer Moanas Synchronsprecherin Auli'i Cravalho (22) in der Realverfilmung ersetzen wird, steht schon fest, wer als Maui vor der Kamera stehen wird.

The Rock kehrt in seine Rolle als Halbgott zurück! Das verriet der Schauspieler am gestrigen Dienstag in einem Interview Jimmy Fallon (49) in der "Tonight"-Show.