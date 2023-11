Nach sieben langen Jahren: Neuer "Tribute von Panem"-Film lockt ins Kino!

In Deutschland erscheint das "Tribute von Panem"-Prequel "Das Lied von Vogel und Schlange" am 16. November in den Kinos. Der Film hat einiges zu bieten!

Von Dana-Jane Kruse

Los Angeles (USA) - Welcher Film könnte einen im November 2023 besser in die Kinos locken als ein neuer Teil der düster-dystopischen "Tribute von Panem"-Reihe? "Das Lied von Vogel und Schlange" erzählt die Geschichte von Präsident Snow, dessen Herrschaft mit Katness Everdeens Rebellion ein Ende nahm. Weil das Prequel lange davor spielt, wird Schauspielerin Jennifer Lawrence nicht wieder in ihre Rolle als Spotttölpel schlüpfen, doch der Cast hat es trotzdem in sich.

Tom Blyth (l.) und Rachel Zegler spielen die Hauptrollen in dem neuen "Tribute von Panem"-Film "Das Lied von Vogel und Schlange". © Bildmontage: Rich Polk / Getty Images via AFP, Jordan Strauss/Invision/dpa Am 15. November finden auch hierzulande wieder die Hungerspiele statt - zumindest als Vorpremiere im Kinosaal (einen Tag vor der eigentlichen Erscheinung des Films). Der Trailer verspricht schon jetzt viel Drama in der düsteren Welt von Panem und knüpft damit gut an die restlichen Teile der Reihe an. Der 18-jährige Coriolanus Snow, gespielt von Tom Blyth (28 "Billy the Kid") ist noch lange nicht Präsident über alle Distrikte, sondern einfacher Mentor in den 10. Hungerspielen. Und das ausgerechnet von Lucy Gray Baird, dem weiblichen Tribut aus Distrikt 12. Zur Zeit von Katness Everdeen (74. und 75 Hungerspiele) ist Lucy bereits als erste Gewinnerin des Kohlebergbau-Distriktes bekannt, doch in "Das Lied von Vogel und Schlange" muss sie sich diesen blutigen Sieg erst noch erarbeiten. Kino & Film News Vom echten Gangster zum Film-Ganoven und Autor: Dave Courtney mit 64 Jahren verstorben Gespielt wird die Rolle von keiner geringeren als der 22-jährigen Rachel Zegler, die sich wegen ihrer kritischen Äußerungen zu ihrer Rolle in der Disney-Real-Verfilmung von "Schneewittchen" (2024) nicht gerade viele Fans gemacht hat. Als Lucy Gray Baird überzeugt sie im Trailer des "Tribute von Panem"-Prequel allerdings mindestens genauso gut wie das musikalische Ensemble des Films.

Auch Sängerin Olivia Rodrigo (20) steuert mit ihrem Song "Can't Catch Me Now" einen Soundtrack für das "Tribute von Panem"-Prequel dazu.

Schafft es "Das Lied von Vogel und Schlange" den Fluch der Kino-Vorgeschichten zu brechen?

Die meisten Kino-Prequels können nicht an den Erfolg ihrer Hauptreihe anknüpfen - "Das Lied von Schlange und Vogel" begeisterte jedoch schon viele "Tribute von Panem"-Fans als Buchformat. 64 Jahre vor Katness' Rebellion gegen Präsident Snow wird in einer kuppelartigen Halle gegen die anderen Tribute gekämpft, statt in einer High-Tech-Arena. Auch der Moderator Lucky Flickerman gespielt von Jason Schwartzman (43, "The Grand Budapest Hotel") ist noch ganz neu bei den zehnten Hungerspielen.

Wiedersehen mit bekannten Charakteren

Hunter Schafer (22, l.), bekannt aus der Serie Euphoria wird in die Rolle der jungen Tigris schlüpfen. Peter Dinklage (54, "Game of Thones") spielt den Gründer der Hungerspiele. © Bildmontage: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa, van Agostini/Invision via AP/dpa Baird muss sich auf Snow verlassen, um zu Überleben. Für ihn zählt anfangs allerdings nur das, was er als Mentor bei einem Sieg für sich herausschlagen kann, weshalb er gar nicht darüber begeistert war, ein Tribut aus Distrikt 12 zu bekommen. Doch er ändert seine Meinung über Lucy schnell und wird sogar mehr als nur ihr Mentor. Außerdem wird der Erfinder der Hungerspiele vorgestellt: Dekan Casca Highbottom, gespielt von Peter Dinklage (54, "Game of Thrones"), der eine ganz eigene Beziehung zu Snow pflegt. Kino & Film News Mads Mikkelsen feiert "King's Land"-Premiere: "Habe noch nie so einen brutalen Film gemacht!" Eine besondere Überraschung bietet das Wiedersehen mit Tigris, einem Charakter, der Katness in ihrer Rebellion unterstützte. Auch ihre Geschichte wird in dem Prequel näher beleuchtet. Gespielt wird sie in ihrer Jugend von Hunter Schafer (22, "Euphoria").

"Tribute von Panem"-Filmdreh in Duisburg

Einige Filmdrehs fanden in Deutschland statt - unter anderem im Raum Duisburg. © Christoph Reichwein/dpa