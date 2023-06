Nach "The Rock" nun Jason Momoa: Vin Diesel soll nächsten peinlichen "Fast & Furious"-Beef haben

Er ist nicht nur der nächste hypermaskuline Muskelprotz, der sich Dominic Toretto und Co. in den Weg stellt, sondern ein unterhaltsamer, durchgeknallter Gangster, der eher zum Typ "Kanarienvogel" gehört.

Momoa wird von der Presse und den Fans geliebt! In der charakterlos dämlichen Herausforderung für den Verstand - die "Fast & Furious 10" (wie zu erwarten war) ist - spielt der " Game of Thrones "-Alumni sich in den Vordergrund.

Jason Momoa konnte als Bösewicht "Dante" Fans und Kritiker von sich überzeugen. © UPI

"Vin ist es peinlich, dass Jason als einziger Lichtblick im Film abgestempelt wird und in dem Franchise, das er selbst aufgebaut hat, sie Show stiehlt", sagte ein Insider gegenüber dem Promi-Portal Radar Online.



Das Selbstbewusstsein des 55-Jährigen scheint nicht so gefestigt zu sein, wie seine Oberarme. Gegenüber Bekannten soll Diesel sogar gesagt haben, dass Momoas "Overacting" und "Szenen-Stehlen" den Film untergraben hätten.

Das, was von einem Großteil der Kritiker als das Positivste am Film eingeordnet wurde, ist also schuld an den negativen Rezensionen? In Vin Diesels Welt augenscheinlich schon...

Besonders peinlich: Jason Momoa soll inzwischen Wind davon bekommen haben, wie der Toretto-Darsteller hinter seinem Rücken über ihn lästert.

Es droht also der nächste große Streit im "Fast & Furious"-Franchise!