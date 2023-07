Neue "Harry Potter"-Serie, aber wo ist Daniel Radcliffe?

New York - "Harry Potter" kommt erneut auf die Leinwand. Zwar nicht als Film, aber immerhin als Serie . Mindestens ein bekanntes Gesicht wird dabei fehlen.

Im April dieses Jahres veröffentlichte der Streamingdienst "Max" einen Trailer, der allen Potter-Fans Hoffnung machte: eine neue "Harry Potter"-Serie soll an den Start gehen.

Zwölf Jahre ist es mittlerweile her, dass mit "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2" der letzte Potter-Film über die Kinoleinwände gelaufen ist.

In der Rolle als Zauberlehrling "Harry Potter" hat Schauspieler Daniel Radcliffe (33) die Augen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen zum Leuchten gebracht.

Was auch neu sein wird: Schauspieler Daniel Radcliffe wird nicht mehr in seine Paraderolle schlüpfen. Das gab der Engländer in einem Interview mit dem Online-Magazin ComicBook bekannt. Demnach hält es Radcliffe für unwahrscheinlich, noch einmal die Rolle des Zauberschülers zu übernehmen.

"Soweit ich weiß, versuchen sie einen Neuanfang und ich bin sicher, dass derjenige, der dafür verantwortlich ist, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken will", so Radcliffe.

Laut Interview freue er sich sehr darüber, den Staffelstab und damit die Rolle des "Harry Potter" an jemand anderen weiterzureichen. "Ich wünsche ihnen natürlich alles Glück der Welt. Aber ich glaube nicht, dass es mich dazu braucht", sagte der Schauspieler.

Wer also in Zukunft den Hauptcharakter in der Serie spielen wird, ist unklar. Medienberichten zufolge sollen sogar alle bekannten Rollen, darunter auch die seiner Zauberer-Freunde "Hermine" und "Ron", neu besetzt werden.