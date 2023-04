TV-Sensation bestätigt: "Harry Potter" wird neu verfilmt!

Los Angeles/London - Es ist eine waschechte TV-Sensation, die nicht jedem Fan gefallen wird: Nur zwölf Jahre nach der Veröffentlichung des achten " Harry Potter "-Teils arbeitet Warner Bros. an einer neuen Serie , die auf den Büchern von J. K. Rowling (57) basiert! Auch die mittlerweile umstrittene Autorin ist wieder involviert.

J. K. Rowlings (57) "Harry Potter"-Bücher sollen erneut verfilmt werden! © Fotomontage: dpa/Ian West, Warner Media

Von 2001 bis 2011 begeisterten die "Harry Potter"-Filme eine gigantische Fangemeinde. Mit einem Einspielergebnis von fast acht Milliarden US-Dollar zählen sie zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten!

Vor einigen Tagen schließlich die große Überraschung: Laut Berichten soll Warner Bros. Discovery Inc. an einer Neuverfilmung für den neuen hauseigenen Streamingdienst "Max" arbeiten. Am Mittwoch (Ortszeit) machte das Unternehmen es schließlich offiziell: Die "Harry Potter"-Serie wird tatsächlich kommen!

Demnach handelt es sich dabei nicht um ein Spin-off wie "Phantastische Tierwesen", stattdessen wird jedem "Harry Potter"-Roman von Rowling eine eigene Staffel gewidmet.

Für die Story der teilweise sehr dicken Bücher soll dadurch mehr Platz geschaffen werden. Der Zuschauer könnte die Charaktere dann viel näher und tiefgründiger kennenlernen als in den Filmen.

"Jede Staffel wird authentisch zu den Originalbüchern sein und Harry Potter und diese unglaublichen Abenteuer einem neuen Publikum auf der ganzen Welt näher bringen, während die originalen, klassischen und beliebten Filme den Kern des Franchise bilden und weltweit verfügbar sein werden", teilte Warner Bros. Discovery mit.

Die Fans dürfen sich also auf bis zu sieben "Harry Potter"-Staffeln freuen.