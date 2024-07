Nicolas Cage als Serienkiller: Wird "Longlegs" der heftigste Horrorfilm des Jahres?

USA - Ein Horrorfilm mit Nicolas Cage (60): Kann das gut werden? "Longlegs", der am 1. August in den deutschen Kinos startet, verspricht eine düstere Geschichte und atemberaubende Spannung.

Können Nicolas Cage (60) und Maika Monroe (31) in ihren Rollen überzeugen? © PR/NEON, Chris Young/The Canadian Press/AP/dpa

Die einen lieben ihn, die anderen werfen ihm völliges Overacting vor: Nicolas Cage hat in großartigen Filmen wie "Lord of War" und "Leaving Las Vegas" mitgespielt - für Letzteren erhielt er sogar einen Oscar.

Doch seine Filmografie ist auch mit Streifen wie "Left Behind" und "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" gespickt, die beim Publikum gnadenlos durchfielen.

In "Longlegs" schlüpft der 60-Jährige nun in die Rolle eines psychopathischen Mörders. Mitte der 90er-Jahre versetzt dieser die gesamten USA in Angst und Schrecken.

Die junge und zielstrebige FBI-Agentin Lee Harker (Maika Monroe, 31) stößt bei ihren Ermittlungen auf Hinweise, die einen okkulten Hintergrund des Mörders nahelegen.

Um das brutale Morden zu beenden, muss sich die Agentin auch einem Trauma aus ihrer Jugend stellen.