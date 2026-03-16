Oscar-Moderator wird von Kindern gejagt - dann krönt er sich zum König

Los Angeles - Conan O'Brien (62) und die Oscars : Das passt einfach! Auch in diesem Jahr startete die Late-Night-Legende mit einem denkwürdigen Segment in die Preisverleihung: Der Moderator des Abends ließ sich als Grusel-Oma von einer Kindermeute durch die Filmwelt jagen - ehe er sich Minuten später zum König krönen ließ.

Conan O'Brien (62) sah Tante Gladys aus dem Horror-Film "Weapons" sehr ähnlich. © Patrick T. FALLON / AFP

Selbstironisch wie eh und je gab sich der weltberühmte Rotschopf in der Nacht auf Montag wegen der vermeintlichen Ähnlichkeit als Tante Gladys aus dem Horror-Film "Weapons" aus.

Mit Perücke und markanter Schminke wurde er zum Spiegelbild der eigentlich von Amy Madigan (75) gespielten Rolle. Und genau wie die Gladys im Film wurde auch der 62-Jährige plötzlich von einer Horde wilder Kinder verfolgt.

Es begann eine spannend-spaßige Hetzjagd durch die Bilder der in diesem Jahr nominierten Filme. So machte Gladys O'Brien beispielsweise Halt in "Marty Supreme", wo sie sich schnell mal einen Tischtennis-Ballwechsel mit Timothée Chalamet (30) bzw. dessen Rolle Marty Mauser lieferte.

Im emotionalen Schlussakt von "Hamnet" huschten Conan und die Kinder an Jessie Buckley (36) vorbei. Auch im "Sullivan's" aus "Blood & Sinners" versuchte der Moderator sein Glück. Letztendlich wurde er dann von der Kids-Meute ins Dolby Theatre und dort auf die Oscar-Bühne gejagt.