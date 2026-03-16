Roter Teppich der Oscars: politische Messages, Sammelkarten-Kette und eine brave Heidi

Los Angeles - Bevor die diesjährigen Academy-Awards - die 98. Oscarverleihung - im Dolby Theatre in Los Angeles so richtig losgehen konnten, ließen sich die Stars und Sternchen wieder auf dem roten Teppich ablichten. Neben tollen Outfits standen am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auch politische Botschaften im Vordergrund.

Heidi Klum (52) war eines von vielen Models, die die Fotografen vor der Oscar-Verleihung glücklich machten. © ANGELA WEISS / AFP

Mitten drin im Hollywood-Gewusel? Unsere Heidi! Relativ zeitig lief die 52-Jährige durch das Blitzlichtgewitter und sorgte für deutsche Präsenz bei den Oscars.

Dabei zeigte sie sich in einem zwar etwas durchlässigen, aber nicht unbedingt extravaganten, schicken sowie schulterfreien Dress. Gleich vier Perlenketten legten sich um ihren Hals.

Insgesamt setzten nur wenige Schauspiel-Stars auf kinnladenrunterklappende Outfits, dafür kamen viele mit einer Message am Revers oder Kleid zu der Award-Show.

Kostüm-Designerin Malgosia Turzanska trug beispielsweise nicht nur ein mit Sicherheitsnadeln komplett überzogenes Kleid, sondern auch ein "Ice Out"-Pin, aus Protest gegen die gleichnamige US-Polizei- und Zollbehörde. Diese stand zuletzt massiv in der Kritik, im Auftrag von Donald Trump paramilitärisch und äußerst aggressiv bei ihren Einsätzen - vor allem gegen Ausländer - vorzugehen.

Musikerin Sara Bareilles (46), Autorin Glennon Doyle (49) und viele weitere taten es ihr gleich. Andere, wie Schauspielerin Saja Kilani und Produzent Jim Wilson, trugen unterdessen "Artists4Ceasefire"-Anstecker, um sich für eine Waffenruhe im Nahen Osten einzusetzen.