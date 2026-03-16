Roter Teppich der Oscars: politische Messages, Sammelkarten-Kette und eine brave Heidi
Los Angeles - Bevor die diesjährigen Academy-Awards - die 98. Oscarverleihung - im Dolby Theatre in Los Angeles so richtig losgehen konnten, ließen sich die Stars und Sternchen wieder auf dem roten Teppich ablichten. Neben tollen Outfits standen am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auch politische Botschaften im Vordergrund.
Mitten drin im Hollywood-Gewusel? Unsere Heidi! Relativ zeitig lief die 52-Jährige durch das Blitzlichtgewitter und sorgte für deutsche Präsenz bei den Oscars.
Dabei zeigte sie sich in einem zwar etwas durchlässigen, aber nicht unbedingt extravaganten, schicken sowie schulterfreien Dress. Gleich vier Perlenketten legten sich um ihren Hals.
Insgesamt setzten nur wenige Schauspiel-Stars auf kinnladenrunterklappende Outfits, dafür kamen viele mit einer Message am Revers oder Kleid zu der Award-Show.
Kostüm-Designerin Malgosia Turzanska trug beispielsweise nicht nur ein mit Sicherheitsnadeln komplett überzogenes Kleid, sondern auch ein "Ice Out"-Pin, aus Protest gegen die gleichnamige US-Polizei- und Zollbehörde. Diese stand zuletzt massiv in der Kritik, im Auftrag von Donald Trump paramilitärisch und äußerst aggressiv bei ihren Einsätzen - vor allem gegen Ausländer - vorzugehen.
Musikerin Sara Bareilles (46), Autorin Glennon Doyle (49) und viele weitere taten es ihr gleich. Andere, wie Schauspielerin Saja Kilani und Produzent Jim Wilson, trugen unterdessen "Artists4Ceasefire"-Anstecker, um sich für eine Waffenruhe im Nahen Osten einzusetzen.
Oscars 2026: Zwei Männer stechen auf dem roten Teppich heraus
Aus der Riege schlichter, teurer Smokings stach bei der Preisverleihung indes insbesondere Kevin O'Leary (71) hervor: Der Geschäftsmann, der im mehrfach nominierten "Marty Supreme" sein gefeiertes Leinwanddebüt ablieferte, trug eine mit Diamanten besetzte Halskette mit einer seltenen doppelten "Logoman"-Basketball-Sammelkarte samt abgenutzter Trikotaufnäher und Autogramme der NBA-Legenden Michael Jordan und Kobe Bryant.
Nur Regisseur Spike Lee (68) konnte da mit seinem wie üblich extrovertierten Look - inklusive Hut und Fliege in Lila - mithalten. Doch auch in der Damenwelt gab es natürlich zahlreiche ausgefallene Kleider.
"One Battle After Another"-Star Chase Infinity erschien beispielsweise in einem Louis-Vuitton-Kleid in Lavendel-Farben im Dolby Theatre, verziert mit zahlreichen Rüschen. Bei Schauspielerin Arden Cho (40) wusste man hingegen nicht: Sind das noch Ärmel, Schleppen oder doch eher Vorhänge an ihren Armen?
Das Kleid von "Viana"-Star Auliʻi Cravalho (25) war an den entsprechenden Stellen über ihrem Oberkörper zu zwei Rosen aufgedreht - ein passend zu ihrem Lächeln lebensfroher Look. Ganz anders: Star-Regisseurin Chloé Zhao (43)! Die "Hamnet"-Macherin kam im Leder-Gothic-Style und schwarzem Schleier zu den Oscars und sorgte damit für einen der eher düsteren Momente auf dem roten Teppich.
Titelfoto: Montage: ANGELA WEISS / AFP