Pumuckl-Sprecher spricht über Kobold-Stress: "Am Abend bin ich ganz leise"

München - Szenen mit einem wütenden Kobold - die wollte Pumuckl-Sprecher Maxi Schafroth (40) immer am liebsten am Ende eines Arbeitstages drehen.

Maxi Schafroth (40) verleiht dem Pumuckl in dem neuen Kinofilm eine Stimme. © Lennart Preiss/dpa

Seine Begründung: "Wenn der Pumuckl grantig ist und wenn er schreit und so, das ist oft schwierig", sagte der Schauspieler und Kabarettist anlässlich der Premiere des Kinofilms "Pumuckl und das große Missverständnis" in München.

Danach brauche seine Stimme immer etwas Zeit, um sich zu erholen. "Am Abend, da bin ich ganz leise daheim."

In der Tat lässt Schafroth den frechen Kobold in der "Pumuckl"-Serie ebenso wie im Film in höchsten Tönen kreischen, lachen, singen und Blödsinn machen. Damit das schonend gelingt, kontaktierte er eine ehemalige Schauspiel-Lehrerin, die ihn auf die Rolle vorbereitete, in der Schafroth dem Zeichentrick-Kobold seine Stimme leiht.

Sein Rezept gegen eine Überforderung der Stimmbänder: "Man muss sich gut aufwärmen." Dann rutsche die Stimmlage hoch. "Ansonsten ist das reine Übungssache."