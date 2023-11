"Saltburn" provoziert: Spe**a-Ablecken am Abfluss - "Ich war sehr stolz"

Los Angeles - Mit "Promising Young Woman" legte Regisseurin Emerald Fennell (38) 2020 ein vielversprechendes Debüt hin, wurde für das Drehbuch sogar mit dem Oscar ausgezeichnet. Nun steht mit "Saltburn" ihr neuer Film in den Startlöchern - und der hat es in so manch einer Szene richtig in sich, wie auch die Hauptdarsteller zu berichten wissen.

Denn in einer Szene beobachtet Quick Catton dabei, wie er in der Badewanne masturbiert. Wenig später leckt Keoghans Charakter den Samen vom Abfluss der Wanne!

In dem Thriller lernt Oxford-Student Oliver Quick (Keoghan) eines Tages den charmanten Aristokraten Felix Catton (Elordi) kennen. Dieser lädt ihn nach Saltburn ein, dem weitläufigen Anwesen seiner exzentrischen Familie. In einem Sommer, den Quick nie vergessen wird, kommen sich die beiden näher.

Mit Barry Keoghan (31, "The Banshees of Inisherin") und Jacob Elordi (26, " Euphoria ") spielen in der Amazon-Produktion zwei der gefragtesten, jungen Stars in Hollywood mit.

Oliver Quick (Keoghan) wird in das Leben der Aristokraten eingeführt. © Courtesy of Prime Video

"Ich war sehr stolz. Ich war sehr stolz, dass Barry Keoghan es so verschlang", amüsierte der 26-Jährige sich über die heißdiskutierte Szene. Ebenfalls ironisch berichtete Keoghan auf die Worte seines Co-Stars angesprochen: "Er schreibt mir weder eine Nachricht, noch ruft er mich zurück. Es ist so seltsam. Er tut so, als würde er mich mögen."

Scheint ganz so, als hätten die beiden Schauspieler sich am Set des Films, in dem sie sich auch mehrfach nackt gegenüberstehen, prächtig amüsiert!

"Es geht unter die Haut", sagte indes Regisseurin Fennell über ihren zweiten Film. "Wir wollen einfach etwas machen, das den Menschen ein Gefühl gibt. Ich möchte Sachen machen, bei denen man in einem dunklen Raum voller Fremder sitzt und nicht weiß, was man fühlen wird und nicht weiß, wie man auf die Probe gestellt wird. Und jeder hat eine andere Sicht darauf."

Während manche Zuschauer gewissen Szenen womöglich heiß finden würden, fänden andere sie abstoßend. Wieder andere würden eventuell wütend werden, mutmaßte die 38-Jährige.

In Nordamerika erscheint "Saltburn" in dieser Woche in den Kinos. Wann der Oscar-Kandidat hierzulande zu sehen sein wird, steht indes noch nicht fest. Da es sich um eine Amazon-Produktion handelt, dürfte der Thriller allerdings in nicht allzu weiter Ferne auf Prime Video veröffentlicht werden.