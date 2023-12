Singles verlieben sich im ICE: ZDF zeigt Leipzig-Lovestory "Ein Regenbogen zu Weihnachten"

Leipzig - In dem "Herzkino"-Film "Ein Regenbogen zu Weihnachten" lernen sich Martin Kupfer (Maximilian Brückner, 44) und Nicole Golding (Jasmin Gerat, 44) unverhofft in einem Zug nach Leipzig kennen. Doch allzu lange währt das Glück nicht, wie sich ab 20.15 Uhr bei ZDF zeigen wird.

Martin Kupfer (Maximilian Brückner) hat im Zug nach Leipzig einen Schwächeanfall erlitten und wird von Tierärztin Dr. Nicole Golding (Jasmin Gerat) untersucht. © ZDF/Stanislav Honzik

Für Martin, der im ICE einen Schwächeanfall erleidet und spontan von der Leipziger Tierärztin Nicole - der einzigen Medizinerin an Bord - untersucht wird, ist die Vorweihnachtszeit nicht einfach.

Seit dem Tod seiner Frau vor einigen Jahren muss er sich alleine um Tochter Juli (Sophie Paasch) und Sohn Kris (Louis Eitner) kümmern, beide in der Pubertät und noch immer mit ihren ganz eigenen Trauerbewältigungs-Strategien beschäftigt.

Inspiration für die Story konnte Drehbuchautor Christoph Silber (52, "Nordwand", "Good Bye, Lenin!") aus seinem eigenen Leben schöpfen: Seine Frau, die Schauspielerin Joleita Reed, war 2013 an Krebs gestorben und hatte ihm zwei Kinder hinterlassen.

Deshalb weiß er ganz genau: "Teenager neigen in so einer Situation dazu, sich selbst und ihrer Umwelt schwere Vorwürfe zu machen und am Leben zu zweifeln."

"Ein Regenbogen zu Weihnachten" ist nicht der erste Film, in dem Silber den Tod seiner Frau thematisiert: Auch im Werk "Die Wolke unterm Dach" aus dem Jahr 2022 zum gleichnamigen Kinderbuch geht es um einen verwitweten Mann, der sich alleine um seine Tochter kümmern muss.