"The Palace" nimmt die Reichen aufs Korn: Star-Regisseur Roman Polański mit 90 Jahren zurück im Kino

So muss beispielsweise ein lebendiger Pinguin betreut werden, den der greise Multimilliardär (John Cleese, 84) seiner 22-jährigen Ehefrau (Bronwyn James, 29) zum ersten Hochzeitstag schenken will.

Silvester 1999: In einem Luxus-Hotel vor der Kulisse der verschneiten Schweizer Alpen laufen die Vorbereitungen für die Feier zum Jahreswechsel. Mittendrin Hoteldirektor Hansueli Kopf (Oliver Masucci) und sein Personal, die sich bemühen, jeden noch so grotesken Wunsch ihrer illustren Gäste zu erfüllen.

Premiere feierte "The Palace" vergangenes Jahr auf den "Internationale Filmfestspiele von Venedig", ab kommendem Donnerstag läuft der Film auch in den deutschen Kinos an. TAG24 hat ihn vorab in Hamburg gesehen.

Das "Gstaad Palace" in der Schweiz war Roman Polańskis Vorbild für "The Palace". Der Star-Regisseur hat Silvester 1999 tatsächlich in der luxuriösen Residenz verbracht, schon damals sei ihm die Idee zum gleichnamigen Film gekommen. © Gstaad Palace

Wirkt Roman Polańskis hochkarätig besetzte Satire auf die High Society gerade auch im Vergleich zu Ruben Östlunds satirischen Thriller "Triangle of Sadness" - der ebenfalls die Reichen und Schönen aufs Korn nimmt - manchmal doch etwas plump und ohne viel Tiefgang, ist vielleicht genau dieser Eindruck vom Star-Regisseur gewollt.

Denn laut Polański beruht "The Palace" quasi auf wahren Begebenheiten in genau jener Silvesternacht 1999, die der heute 90-Jährige im wirklich existierenden "Gstaad Palace"-Hotel in der Schweiz verbracht hat, wie er in seiner Director's Note verrät.

"Ich habe das Treiben in diesem Hotel beobachtet, in dem sich eine extrem reiche Elite aufhält, um die sich das Proletariat des Hotels versammelt. Ich sah die absurde Menagerie, die sich da abspielte, in ihrer ganzen Pracht. Sofort kam mir die Idee, einen Film über diese exotische Welt zu drehen."

Und auch Oliver Masucci erzählte in einem Interview am Rande der Filmfestspiele von Venedig, dass die im Film gezeigten Situationen gar nicht so überspitzt seien, wie man als Zuschauer vielleicht vermutet. "Ich habe den echten Direktor des Hotels kennengelernt, Andrea Scherz, und er hat mir gesagt, dass viele der Dinge, die man im Film sieht, wirklich so schon mal passiert sind", so Masucci gegenüber "Fred Film Radio".