Twilight-Regisseurin über Film-Reboot: Diese Stars will sie in den Rollen von Bella und Edward!

Kalifornien (USA) - Die "Twilight"-Filmreihe feiert ihren 15. Geburtstag und ist deshalb gerade wieder in aller Munde. Neben Gerüchten um eine neue Serie gab Regisseurin Catherine Hardwicke (68) nun an, wen sie in einem Remake der Vampir-Saga in den Hauptrollen sehen würde: Kristen Stewart (33) und Robert Pattinson (37) sind es nicht.

Regisseurin Catherine Hardwicke (68, 2.v.r.) sieht nicht mehr Kristen Stewart (33, l.) und Robert Pattinson (37, r.) in den Rollen von Bella und Edward. © KEVIN WINTER / Getty Images via AFP

Stewart und Pattinson sind mittlerweile wohl nicht nur ein wenig zu alt, um in die Rollen von Schülerin Bella Swan und ihrer ewig jungen Liebe Edward Cullen zu schlüpfen – sie haben nach Beendigung der Filmreihe in diversen Interviews klargemacht, dass sie "Twilight" trotz riesigen Erfolgs gar nicht mal so gut fanden.

Trotzdem hält sich der Hype und die ikonische Vampir-Saga könnte als Serie eine Neuauflage bekommen. Für den Fall, dass auch ein nostalgisches Filmprojekt beschlossen wird, hat Twilight-Regisseurin Catherine Hardwicke bereits die Besetzung der Hauptrollen im Kopf.

In Josh Horowitz' "Happy Sad Confused"-Podcast schlug sie keine Andere als "Wednesday"-Star Jenna Ortega (21) als neue Bella Swan vor. Hardwicke nannte die Schauspielerin "unglaublich".

Als Edward Cullen an ihrer Seite sehe sie niemand Geringeren als Jacob Elordi (26), bekannt aus der Teenie-Drama-Serie "Euphoria" (2019) und dem neuen Film "Priscilla" (2023), in dem er in die Rolle von Elvis Presley schlüpfte.

"Hast du 'Saltburn' gesehen?", fragte die Regisseurin den Podcaster Horowitz. "[Jacob Elordi] ist großartig. Er wäre heute wahrscheinlich Edward", erklärte Hardwicke überzeugt.