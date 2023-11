Promi-Traumpaar lässt Baby-Bombe platzen: Mehrfacher "Sexiest Man Alive" wird Papa!

Suki Waterhouse (31, r.) und Robert Pattinson (37), der in seinen 20ern mehrfach zum Sexiest Man Alive gewählt wurde, bekommen ein Baby! © Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seit 2018 sind Suki Waterhouse und Robert Pattinson ein Paar, nun geht die Beziehung in eine neue Richtung - für beide ist es das erste Kind.

Die britische Schauspielerin und Sängerin Waterhouse, bekannt aus dem Film "Love, Rosie" (2014) und der neuen Serie "Daisy Jones & The Six" (2023), verkündete die frohe Botschaft am gestrigen Sonntag während eines Auftritts beim Corona Capital Festival in Mexico City. Das berichtete unter anderem das Promi-Portal Page Six.

Die 31-Jährige trug ein rosa Glitzerkleid und meinte: "Ich habe beschlossen, heute etwas besonders Glitzerndes zu tragen, weil ich dachte, es könnte dich von etwas anderem ablenken" - wobei sie auf ihren großen runden Babybauch deutete.

"Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert", fügte sie scherzhaft hinzu. In dem Minikleid kam Suki Waterhouses Babybauch gut zur Geltung. Lange hätte sie ihn aber wohl nicht mehr verstecken können.