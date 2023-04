Nächstes Reboot: Auch "Twilight" wird zur Serie!

Los Angeles - " Harry Potter ", " Herr der Ringe ", " Baywatch " und nun "Twilight" - die Reboot-Flut geht weiter! Wie am Mittwoch bekannt wurde, soll auch die Vampir- und Werwolf-Saga, die auf den Romanen von Stephenie Meyer (49) beruht, neu verfilmt werden und in Serienform zurück auf den Bildschirm kehren!

Viel ist über die nun geplante "Twilight"-Serie allerdings noch nicht bekannt. Laut einer anonymen Quelle will Lionsgate zunächst einen Drehbuchautor für das Projekt finden, ehe das Studio sich nach potenziellen Käufern umsieht.

Von 2008 bis 2012 spielten die insgesamt vier Filme mehr als 3,4 Milliarden Dollar an den internationalen Kinokassen ein. Robert Pattinson (36) und Kristen Stewart (33) wurden durch die Reihe zu Schauspiel-Superstars.

Nun scheint auch Lionsgate nachzuziehen. Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll die TV-Division des nordamerikanischen Filmstudios an einer seriellen Umsetzung der "Twilight"-Filme bzw. Bücher sitzen.

Es fühlt sich zurzeit beinahe so an, als würde kein Tag vergehen, an dem in Hollywood kein Reboot eines Klassikers der 90er und 2000er angekündigt wird. Vor allem Warner Bros. drückt kurz vor Start des neuen Streamingdienstes "Max" in puncto Neuverfilmungen oder Spin-offs ordentlich aufs Tempo.

"Twilight"-Autorin Stephenie Meyer (49) im Jahre 2015. © AFP/Charley Gallay

Wann und auf welcher Plattform die Serie eines Tages zu sehen sein wird, steht aktuell also noch nicht fest. Der Insider gab allerdings an, dass Meyer in die serielle Umsetzung ihres Stoffes involviert werden soll.

Ihre "Twilight"-Bücher wurden mehr als 160 Millionen Mal verkauft und in 37 Sprachen übersetzt. Sowohl 2008 als auch 2009 war sie die Autorin, deren Bücher in den USA am häufigsten gekauft wurden.

Schon 2017 hatte Lionsgate-Boss Jon Feltheimer angekündigt, dass "es noch viel mehr Geschichten zu erzählen gibt und wir bereit sind, sie zu erzählen, wenn unsere Schöpfer bereit sind, diese Geschichten zu erzählen".

Dieser Moment scheint nun gekommen - doch bis die erste Staffel der Serie fertig ist, könnte noch etwas Zeit ins Land gehen. Voraussichtlich 2025 dürfen die "Twilight"-Fans dann wieder Edward Cullen und Jacob Black beim Kampf um Bella Swan zusehen.