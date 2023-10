Vom echten Gangster zum Film-Ganoven und Autor: Dave Courtney mit 64 Jahren verstorben

London - Tragische Nachrichten aus der britischen Hauptstadt: Dave Courtney ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Der Ex-Kriminelle - der einen beeindrucken Wandel zum Schauspieler und Autor hingelegt hatte - nahm sich am Sonntagmorgen in London das Leben, wie sein Management am Abend desselben Tages bestätigte.

Dave Courtney nahm sich mit 64 Jahren das Leben. © Montage: dpa/Facundo Arrizabalaga, ANDREW COWIE/AFP

"Mit großer Traurigkeit müssen wir das Ableben von Dave Courtney bekannt geben", hieß es in einem Beitrag auf dem Profil auf X (ehemals Twitter) des Briten.

"Dave nahm sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag, dem 22. Oktober, in seinem 'Camelot Castle'-Haus in Plumstead auf tragische Weise das Leben mit einer Schusswaffe. Einzelheiten zu den Bestattungsarrangements werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben."

Mit seinen Büchern sowie zahlreichen Film- und TV-Auftritten wurde Courtney vor allem in Großbritannien bekannt. Zuvor war er lange im Gangster-Milieu unterwegs, hatte eigenen Angaben zufolge Verbindungen zu den berüchtigten Kray-Zwillingen.

Den Samstag hatte der 64-Jährige noch damit verbracht, sich Fußball im Stadion anzuschauen. "Heute bei Charlton", verriet er auf seiner Facebook-Seite und sprach von einem "coolen, coolen Tag".

Bis 4 Uhr in der Nacht sollen er und seine Kumpels sich gemeinsam betrunken haben - rund sieben Stunden später dann die tragische Entdeckung.