"Was von der Liebe bleibt"-Premiere in Berlin: Gesellschaftlich relevantes Thema emotional erzählt

Berlin - Im Berliner Kant-Kino feierte der Film "Was von der Liebe bleibt" von Regisseur Kanwal Sethi (53) am Mittwochabend Premiere. TAG24 hat sich die berührende Liebesgeschichte angesehen.

Zu der Premiere kamen rund 150 Gäste in das Kant-Kino nach Charlottenburg. © Laura Voigt

Bereits in den ersten zehn Minuten wird klar: Diese Liebesgeschichte wird so einzigartig, dass man als Zuschauer neidisch werden könnte.

Yasemin und Ilyas begegnen sich auf einer Sommer-Party in Berlin. Sie verlieben sich unsterblich ineinander und ziehen schon bald in die gemeinsame Altbau-Wohnung nach Charlottenburg.

In den kommenden Jahren gibt es mehr Höhen als Tiefen. Sie eröffnen ein Café und bekommen Tochter Senna. Eines Tages wird Yasemin im Café erschossen. Die Polizei fragt sich nun: Führte sie ein Doppelleben? Hat Ehemann Ilyas etwas mit dem Tod zu tun? Müssen die Beamten tiefer in Yasemins und Ilyas' Migrationshintergründe eintauchen?

Während der rund 100 Minuten verknüpft der indisch-deutsche Regisseur und Drehbuchautor Kanwal Sethi den politischen Hintergrund von Ilyas und Yasemin, zwei Deutsche türkischer und kurdischer Abstammung, geschickt mit einer berührenden Liebesgeschichte.

Während des Films regt der Regisseur zum Nachdenken an: Kennt man seinen Partner wirklich so gut, wie man denkt? Und was bleibt wirklich von der Liebe, wenn sich das Leben plötzlich auf den Kopf stellt?