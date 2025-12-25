"Kevin allein zu Haus": Schon beim Pizzaessen entscheidet sich, dass Eltern den Jungen vergessen

Winnetka (USA) - Weihnachten in Paris: So schön die Reisepläne von Familie McCallister auch sind, die US-Amerikaner vergessen auf dem Weg nach Frankreich etwas Wichtiges: ihren achtjährigen Sohn Kevin (gespielt von Macaulay Culkin). Jahr für Jahr belustigt der Film zu Heiligabend zahlreiche TV-Zuschauer, die sich jedoch auch fragen, wie man nicht an ein so junges Familienmitglied denken kann.

Kevin versteckt sich unter dem Bett, weil er Angst hat, doch das ist nicht der Grund, dass der Achtjährige vergessen wird. © ProSiebenSat.1/dpa

Schon beim gemeinsamen Pizzaessen zu Filmbeginn wird nämlich der Grundstein für "Kevin allein zu Haus" gelegt.

Die ganze Familie hat am Vorabend der Paris-Reise Pizza im Wert von 120,50 US-Dollar (rund 100 Euro) bestellt. Kevin wundert sich, dass er keine Pizza "mit nur Käse" erhalten hat, doch sein älterer Bruder Buzz hat diese Pizza-Variante bereits in sich reingefuttert.

Danach wird dem großen Bruder schlecht und Kevin wütend. Mit voller Wucht rammt er seinem Bruder den Kopf gegen den Bauch und löst damit Chaos aus. Becher fliegen um, Milch und Cola ergießen sich über Tisch und Zimmer.

Sofort beginnt die Familie mit den Aufräumarbeiten.

Und als die Servietten in den Abfalleimer fliegen, landet auch Kevins säuberlich beschriftetes Flugticket in den Müll.