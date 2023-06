Zu alt für Ken? Ryan Gosling äußert sich zu Kritik an seiner Rolle im "Barbie"-Film

Los Angeles (USA) - Wenn ein Film in diesem Sommer Lust auf einen Kinobesuch macht, dann sicher "Barbie"! Doch nicht alle sind mit dem Cast hundertprozentig zufrieden: Besonders Ryan Gosling (42) in der Rolle von Ken scheint vielen Fans ein Dorn im Auge zu sein.

Natürlich folgt die Geschichte Ryan Gosling und Margot Robbie als Hauptdarstellern in ihren Barbie- und Ken-Rollen, also DER Barbie und DEM Ken.

Sogar die New York Post nannte Goslings Verkörperung der männlichen Spielzeug-Puppe "Großvater Ken". Gut, das wasserstoffblonde Haar ist nicht unbedingt eine Look-Verbesserung im Vergleich zum eigentlichen Auftreten des Schauspielers - passt aber in das plastikartige Palmenparadies der perfekt-pinken Barbie-Welt.

"Zu alt", "nicht hübsch genug", "ein bisschen trocken" - so wird Schauspieler Gosling in der Rolle als Ken an der Seite von Barbie, gespielt von Margot Robbie ("Suicide Squad", 32), von Fans bezeichnet.

Einigen Fans liegt der Strand-liebende Charakter aber doch am Herzen und sie finden auch Gosling in der Rolle des Ken passend.

"Ich glaube wirklich nicht, dass Ryan Gosling überhaupt hässlich ist, und deshalb macht mich dieser ganze Diskurs wütend. Als würde er irgendwie alt aussehen, aber hässlich ist er NICHT. Ihr lügt", kam es von einem anderen Nutzer.

Hierzulande kommt der ikonische Barbie-Film am 20. Juli in die Kinos, ist aber bereits in der Vorpremiere am 19. Juni an ausgewählten Standorten zu sehen.

Dann kann sich jeder selbst davon überzeugen, ob Gosling die perfekte Wahl für Sidekick Ken war oder doch ein Fehlgriff.