Zweite Staffel von "Der Palast" am Start: Leben vom Mauerfall zur Loveparade

Jetzt geht es mit der Umbruchzeit nach 1990 weiter. Der Auftakt der neuen Folgen ist am 6. Januar um 20.15 Uhr im Zweiten. Regie führte erneut Uli Edel (77, "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo").

Schauspielerin Jeanette Hain (55, "Babylon Berlin") schlüpft in der neuen Staffel in ihre Rolle als Regina Feldmann. © Ian West/PA Wire/dpa

Couragiert versucht die Ballettdirektorin Regina Feldmann, die legendäre "Kickline" wieder aufzustellen und gleichzeitig den Plänen des westdeutschen Intendanten Gerd Kolberg zu trotzen, der aus dem Palast ein Casino machen will.

Jeanette Hain (55, "Babylon Berlin") ist erneut als Regina Feldmann zu sehen - ihre Rolle erforderte enormes Training.

"Wie schon in der ersten Staffel hatte ich das große Glück, weiter von Alexandra Georgieva, der Ballettdirektorin des Friedrichstadtpalastes, lernen zu dürfen", so Hain in einem ZDF-Interview.

Die echte Ballettdirektorin war für die Schauspielerin Hain "eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, als Mensch und Schauspielerin", wie sie sagt.

"Ich durfte sie des Öfteren im Training mit ihrem Ensemble erleben, und wir haben alle Szenen im Drehbuch, die mit Tanz zu tun haben, besprochen, durchgestellt und geprobt. Ich habe auch selbst etwas Ballettunterricht genommen, um gewisse Bewegungsabläufe im eigenen Körper zu spüren."