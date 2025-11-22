Schock für Schauspiel-Legende: Vater hat eine NS-Vergangenheit

Köln – Die Schauspiel-Legende Uschi Glas (81) war am Freitagabend zu Gast beim " Kölner Treff " und sprach dabei nicht nur über ihre Karriere, sondern auch über ihr neues Buch und die Vergangenheit ihres Vaters bei der Waffen-SS.

Schauspiel-Legende Uschi Glas (81) packte beim "Kölner Treff" über ihre Kindheit aus. © WDR/Claus Langer

Für "Du bist unwiderstehlich, Wahrheit" hat Uschi zusammen mit der Holocaust-Überlebenden Charlotte Knoblauch (91) gearbeitet und darin Gespräche über Werte, Menschlichkeit und Mut festgehalten.

Besonders interessant: Die 81-Jährige geht dafür auf ganz persönliche Spurensuche nach ihrer eigenen Familiengeschichte. Uschi war es nämlich schon immer ein Bedürfnis herauszufinden, welche Stellung ihr Vater im vierten Reich hatte.

Dazu beauftragte sie einen Ahnenforscher, der herausfand, dass ihr Vater bereits mit 18 Jahren der NSDAP eingetreten ist und später ab 1944 auch bei der Waffen-SS als Funker tätig war.

Für Uschi zunächst ein Schock: "Es hat mir schon einen Mordsknödel reingehauen." Sie selbst setzt sich seit vielen Jahren auf verschiedenen Ebenen für wohltätige Zwecke ein und hatte gehofft, dass die Nachforschungen zu einem erfreulicheren Ergebnis führen.



Gleichzeitig betont sie: "Ich möchte meinen Vater in keiner Weise verurteilen. Er war ein guter Vater für uns alle."