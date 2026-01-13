Kurz vor Burnout? Krimi-Schauspielerin packt aus: "Ich war einfach ausgebrannt"
Hamburg - Heute ist Jasmin Gerat (47) vor allem als Schauspielerin bekannt. In den 90ern stand die 47-Jährige auch als Moderatorin vor der Kamera - hauptsächlich fürs Musikfernsehen. Doch die Arbeit als TV-Host brachte einige Schattenseiten mit sich.
"Du warst ja eine gute Moderatorin - nahezu eine Kult-Figur", so Bettina Tietjen (66) im Gespräch mit Gerat am Montag bei "DAS! Rote Sofa".
"Bravo TV", "MTV-Alarm", "Chartbreaker" - alles Sendungen, die Gerat mit jugendlicher Leichtigkeit moderierte. "Aber das war keine Herausforderung für dich, oder?", möchte Tietjen wissen.
"Ab dem Moment, wo mir diese Kopflosigkeit, diese Leichtigkeit plötzlich gefehlt hat, konnte ich nicht mehr weitermachen", erinnert sich die Schauspielerin.
"Ich habe über die Dinge nicht so nachgedacht. Das ist, glaube ich, dieser jugendliche Leichtsinn gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt: Ich war einfach müde, ich war ausgebrannt", gesteht sie weiter.
Zu ihren Hochzeiten habe sie sogar vier Sendungen parallel moderiert. "Ich saß nur noch im Flieger, nur noch im Taxi. Das hört sich wahnsinnig glamourös und toll an und das war auch eine tolle Zeit, aber ich war wirklich erschöpft."
Jasmin Gerat: "Wahrscheinlich hätte man mir damals ein Burnout diagnostiziert"
Die Lage war ernst. "Wahrscheinlich hätte man mir damals ein Burnout diagnostiziert. Ich war einfach leer", beichtet die Mutter zweier Kinder weiter. "Du kennst das ja als Moderatorin. Du kannst dich hinter nichts verstecken", richtet die 47-Jährige ihre Worte direkt an Moderatorin Tietjen.
Irgendwann hatte Gerat schließlich die Erkenntnis, dass ihr die Schauspielerei mehr zusage. "Es gefällt mir besser, wenn ich ein Kostüm kriege, meinen Text, meinen Rollennamen und eine Maske. Ich kann mich da einfach besser verstecken."
Als Schauspielerin stand Gerat bereits mehrmals im "Tatort" oder auch an der Seite von Til Schweiger (62) für den Film "Kokowääh" vor der Kamera. Seit sieben Jahren ist die 47-Jährige bis heute aber auch Teil der beliebten Kroatien-Krimireihe. Neue Folgen sollen noch im Frühjahr 2026 erscheinen, kündigt Gerat an.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa