Kurz vor Burnout? Krimi-Schauspielerin packt aus: "Ich war einfach ausgebrannt"

Hamburg - Heute ist Jasmin Gerat (47) vor allem als Schauspielerin bekannt. In den 90ern stand die 47-Jährige auch als Moderatorin vor der Kamera - hauptsächlich fürs Musikfernsehen. Doch die Arbeit als TV-Host brachte einige Schattenseiten mit sich.

Jasmin Gerat (47) erzählt bei "DAS! Rote Sofa" von ihrer Zeit als Moderatorin. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

"Du warst ja eine gute Moderatorin - nahezu eine Kult-Figur", so Bettina Tietjen (66) im Gespräch mit Gerat am Montag bei "DAS! Rote Sofa".

"Bravo TV", "MTV-Alarm", "Chartbreaker" - alles Sendungen, die Gerat mit jugendlicher Leichtigkeit moderierte. "Aber das war keine Herausforderung für dich, oder?", möchte Tietjen wissen.

"Ab dem Moment, wo mir diese Kopflosigkeit, diese Leichtigkeit plötzlich gefehlt hat, konnte ich nicht mehr weitermachen", erinnert sich die Schauspielerin.

"Ich habe über die Dinge nicht so nachgedacht. Das ist, glaube ich, dieser jugendliche Leichtsinn gewesen. Und irgendwann habe ich gemerkt: Ich war einfach müde, ich war ausgebrannt", gesteht sie weiter.

Zu ihren Hochzeiten habe sie sogar vier Sendungen parallel moderiert. "Ich saß nur noch im Flieger, nur noch im Taxi. Das hört sich wahnsinnig glamourös und toll an und das war auch eine tolle Zeit, aber ich war wirklich erschöpft."