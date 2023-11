Live-Wettbewerb um den "besten Job der Welt": Kölner wird neuer Lego-Bau-Master

Als neues Gesicht und Bauchef von Deutschlands erstem "Lego Discovery Centre" der neuen Generation hat sich ein Kölner unter sechs Finalisten durchgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg – Im Frühjahr 2024 wird Deutschlands erstes "Lego Discovery Centre" der neuen Generation in der Hamburger HafenCity eröffnet. Gesucht wurde dafür ein sogenannter "Master Model Builder" – sozusagen der zukünftige Bauchef und das neue Gesicht der geplanten Lego-Indoor-Familienattraktion. Im Rahmen des "Brick Factor" Wettbewerbs im IKEA Hamburg-Altona hat sich am Samstag ein Bewerber aus Köln unter sechs Finalisten durchgesetzt.

Global Master Model Builder Alec Posta (l.) führte zusammen mit Miriam Wolframm, General Managerin des LEGO Discovery Centres Hamburg, die Lego-Dusche für den Gewinner Stephan Krimpert (40) aus. © LEGO Discovery Centre / Henning Angerer Seit zehn Uhr morgens herrschte im Eingangsbereich der Ikea-Filiale dichtes Gedränge. Zahlreiche Kinder (und ebenso ihre Eltern) wollten sich den Live-Wettbewerb auf gar keinen Fall entgehen lassen. In drei Baurunden traten sechs Finalistinnen und Finalisten gegeneinander an. Zu den Themen "Baue den Spielplatz Deiner Träume", "Zeig uns wer Du bist in einem LEGO Modell" und "Baue etwas, was Du mit Hamburg verbindest" mussten sie ihre kreativen Baukünste beweisen. Tatkräftig unterstützt wurden sie dabei von den Kindern im Publikum, die sich dicht an die Tische drängten und es gar nicht abwarten konnten, mitzubauen. Eine ausdrücklich von den Veranstaltern gewünschte Vorgehensweise. "Der Fokus liegt für mich tatsächlich nicht darin, dass ich den Menschen mit der perfekten Bautechnik suche, sondern wir machen das für Kinder. Mein größtes Augenmerk liegt bei der Beurteilung, wie die Bewerber:innen mit den Kindern umgehen", erklärte Miriam Wolframm, General Managerin des LEGO Discovery Centres Hamburg und Mitglied der dreiköpfigen Jury, gegenüber TAG24. "Wie integrieren sie das Feedback der Kinder und wie gehen sie mit diesem Stresstest – der Lautstärke und der Ablenkung– um?" Wie sich herausstellte, meisterten alle Bewerber und Bewerberinnen diesen Test sehr gut, was die anschließende Entscheidung für die Jury noch schwerer machte. Zum Glück gab es noch die "Creative Crew" aus zehn Kindern, die in der finalen Runde maßgeblich miteinbezogen worden ist und einen klaren Favoriten hatte: Stephan Krimpert (40) aus Köln.

Im Finale mit dem Thema "Baue etwas, was Du mit Hamburg verbindest" bauten Gewinner Stephan und seine zahlreichen Helferlein eine Fischbrötchen-Bude. © Madita Eggers/TAG24

Miriam Wolframm: "Unser Schwerpunkt ist, Familien und Kinder zu begeistern!"

Während des 60-minütigen Finales verlegte Stephan die Baustelle kurzerhand auf den Boden. Unterstützt wurde er von den Kindern aus der "Creative Crew" und zahlreichen aus dem Publikum. © Madita Eggers/TAG24 Für den Veranstaltungstechniker beginnt jetzt eine ganz neue Reise, mit der er selbst gar nicht gerechnet hat, wie er im Gespräch mit TAG24 verriet: "Ich kann es gerade noch gar nicht fassen und habe überhaupt keine Ahnung, was auf mich zukommen wird, aber ich freue mich tierisch." Unter anderem wird er in seinem neuen Job "tatkräftig auf der Baustelle mitwirken", wie es seine zukünftige Chefin Miriam Wolframm ausdrückte. Als Master Model Builder wird es seine Aufgabe sein, Lego-Modelle zu entwickeln und Kinder im Workshop-Bereich des LEGO Discovery Centre beim Bauen anzuleiten und zu inspirieren. "Unser Schwerpunkt ist, Familien und Kinder zu begeistern. Das Herzstück der Attraktion ist unsere Mission, Kindern dabei zu helfen, ihr kreatives Potenzial auszuschöpfen", betonte Wolframm und kündigte viele interaktive Angebote an, die das Kind in den Vordergrund stellen und "nicht das, was vielleicht die Eltern bei so einem Center erwarten." Neben Miriam Wolframm und Family Influencer Paul Dumitrescu ("Daddy Channel") saß auch der Global Master Model Builder Alec Posta, der extra für den Wettbewerb aus den USA anreiste und quasi weltweit das Oberhaupt der Bauchefs ist, in der Jury. Er selbst hat vor acht Jahren einen eben solchen Live-Wettbewerb im US-Bundesstaat Arizona gewonnen.

Mitfinalistin Sonja Brandt (45) baute mit sichtlich viel Freude das "Tor zur Welt", welches die Stadt Hamburg sprichwörtlich sein soll. © Madita Eggers/TAG24

Am Anfang hieß es erstmal sortieren. Unter dem Tisch von Finalist Metin Polat (23) wurden fleißig weiße Steine für den Hamburger Fernsehturm gesucht. © Madita Eggers/TAG24

Gewinner Stephan über seine Bewerbung: "Meine Frau und ich haben nur herumgealbert!"