"Frechheit vom ZDF!" Lutz van der Horst will Kaulitz-Zwillingen die Show stehlen

Hamburg/Leipzig - Lutz van der Horst (50, "heute-show") war am Sonntag eigentlich auf der Leipziger Buchmesse 2026 zu Gast, um seinen ersten Roman "Konfetti‑Blues" vorzustellen, doch im Gespräch mit Moderation Ariane Binder (52) auf der 3sat-Literaturbühne ging es auf einmal um "Wetten, dass..?".

Lutz van der Horst (50) stellte auf der Leipziger Buchmesse im Gespräch mit Moderation Ariane Binder (52) sein Debüt-Roman "Konfetti‑Blues" vor. © IMAGO / EHL Media

Im Gespräch am Sonntag erzählte er, dass 2025 und 2026 für ihn Jahre gewesen seien, in denen er sich gleich mehrere Jugendträume erfüllt habe - etwa mit seinem Gastauftritt im ZDF-"Traumschiff" oder der Teilnahme bei "Schlag den Star".

Auf die Frage von Ariane Binder, ob noch etwas auf seiner Wunschliste stehe, antwortete er: "Ja, eigentlich 'Wetten, dass..?'". Binder entgegnete: "Aber das machen ja jetzt die Kaulitz-Jungs."

Darauf scherzte van der Horst: "Es ist eine Frechheit vom ZDF, dass sie mich übergangen haben, obwohl ich das seit Jahren machen will. Ich warte einfach, bis die Kaulitz-Zwillinge es versemmeln, dann moderiere ich ab Folge zwei."

Auch die Nachfrage, ob es kein Casting gegeben habe, konterte er trocken: "Nein, das hätte ich ja gewonnen."

Als kleine Wiedergutmachung könne das ZDF immerhin seinen Roman verfilmen, so van der Horst. In dem autofiktionalen Werk verarbeitet der Comedian sein Leben als queerer Mann und Künstler in den frühen 2000er-Jahren.

Auf die Frage, wer ihn in einer jüngeren Version spielen könnte, reagierte er erneut mit seinem typisch trockenen Humor: "Also, er müsste ja 20 Jahre jünger sein als ich. Nein, nicht Fabian Köster [auch bei der 'heute-show'] - der hat mir schon mal fast den Job weggenommen. Der kriegt den Job nicht."