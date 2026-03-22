Leipziger Buchmesse knackt Besucherrekord: Preisträgerin übt Kritik an Minister

Leipzig - Die Buchmesse knackt erstmals die Marke von 300.000 Besucherinnen und Besuchern. Trotz der ausgelassenen Stimmung in Leipzig plagen die Branche Sorgen.

Hunderttausende Leseratten und Comic-Fans stürmten am Wochenende die Leipziger Buchmesse. © Christian Grube

Die Leipziger Buchmesse hat erstmals in ihrer Geschichte mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Wie die Veranstalter am letzten Messetag mitteilten, kamen rund 313.000 Gäste zur Buchmesse, dem dazugehörigen Lesefestival "Leipzig liest" und der Manga-Comic-Con.

Damit übertraf die Messe den bisherigen Rekordwert aus dem Vorjahr deutlich um 17.000 Besucherinnen und Besucher. Vier Tage lang hatten sich 2.044 Aussteller aus 54 Ländern in Leipzig präsentiert.

Bei aller Partystimmung und allem bunten Messetrubel sind es jedoch unsichere Zeiten für die Literaturbranche. Im vorigen Jahr musste der Buchhandel nach zuvor überwiegend stabilen Jahren einen Umsatzrückgang von 2,9 Prozent hinnehmen.

Und auch die ersten Monate 2026 entwickelten sich laut Börsenverein des Deutschen Buchhandels schwach und unter Vorjahresniveau. Das Konsumklima sei wegen der Kriege und Krisen auf der Welt nach wie vor mau.