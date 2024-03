Maria (†32) von Stalker erstochen: "Warum konnte man sie nicht schützen?"

Tag und Nacht wurde die 32-jährige Maria M. aus Berlin von ihrem Stalker beobachtet. © ZDF/Ralf Gemmecke

Die junge Frau hatte ihren späteren Killer im Herbst 2016 beim Gassigehen im Volkspark Friedrichshain getroffen. Maria verliebt sich in den ein Jahr älteren Nelson B., der wie sie einen Miniatur-Bullterrier besitzt. Die beiden werden ein Paar.

Maria ist Rezeptionistin in einem Hotel, Nelson arbeitet in einem Lager für Autoteile. Er wirkt nett, fast schüchtern, doch bald stellen sich erste Probleme in der noch jungen Beziehung ein.

Nelson erweist sich als eifersüchtig, ist ein Kontrollfreak. Als Maria im April 2018 beruflich aufsteigt und Managerin der Anmeldung in ihrem Hotel wird, fühlt sich ihr Partner zurückgesetzt. Nelson bedrängt seine Freundin, unterstellt ihr eine Affäre.

Als Maria es nicht mehr aushält, trennt sie sich. Nelson will das nicht akzeptieren. Er steht vor ihrem Wohnhaus, schickt ihr Nachrichten, taucht auf ihrer Arbeit auf. Bereits zuvor hatte er damit gedroht, sich etwas anzutun.

Maria zeigt Nelson mehrfach an. An dem ständigen Terror ändert sich jedoch nichts - obwohl Polizisten bei dem jungen Mann mehrfach Gefährderansprachen durchführen. Maria lebt in ständiger Angst.