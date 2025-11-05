Martin Angelo rechnet mit Reality-TV-Szene ab: "Ich bin schockiert!"
Hamburg - Reality-Star Martin Angelo (32) muss nach einer Veranstaltung Dampf ablassen und teilt mit seinen Followern das ein oder andere pikante Detail über seine TV-Kollegen.
Nachdem der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer am Dienstag ein Screening der neuen Reality-Show "Die Abrechnung" besucht hat, kann er gar nicht fassen, wie sich die Teilnehmer dort benommen haben. "Ich saß da teilweise und dachte mir, was mache ich hier eigentlich?", so der 32-Jährige.
Dabei lässt er seinen Emotionen freien Lauf und nimmt kein Blatt vor den Mund: "Da war eine besoffene Patricia Blanco, eine Sara Kulka, die ich eigentlich cool fand, die da rumgeschrien haben ... Also ich bin schockiert", fasst er den Abend zusammen.
Doch das war noch nicht alles. Am nächsten Morgen erzählt Angelo noch detailreicher, was ihn an dem Abend so gestört hat. Er beschwert sich darüber, dass die einen sich anziehen, als würden sie zum Karneval gehen und die anderen, als ob sie bei einer Gala in Hollywood eingeladen wären.
"Ihr müsst bedenken, dass die wirklich an jeder Kamera vorbeigelaufen sind, nur um jegliche Aufmerksamkeit zu bekommen", so Angelo.
Ehemaliger "Prince Charming"-Teilnehmer hat sich fremdgeschämt
Für ihn wäre der Abend einfach nur fremdschämen gewesen. "Ich habe mir wirklich geschworen, ich gehe auf gar keine mehr von solchen Veranstaltungen, weil die Leute, 'die Reality-Stars' - nicht alle, aber viele - einfach denken, sie wären's", erklärt er.
Dann gebe es wiederum andere, die überhaupt nicht ihr Limit kennen würden, "was Alkohol und möglicherweise andere Sachen" angehe.
Wen er genau damit meint, lässt der Reality-Star offen. "Ich habe mich gestern so unwohl gefühlt, der Vibe war überhaupt nicht da, weil die Leute es einfach kaputt gemacht haben", erklärt Angelo weiter.
Generell würde er 90 Prozent der Einladungen zu solchen Veranstaltungen genau aus diesem Grund absagen. "Ich habe mir gestern gedacht: 'Du gehst nicht mehr auf solche Veranstaltungen, es sei denn es ist deine Premiere, wo du auch stattfindest'", so der 32-Jährige.
Sein Fazit: Innerhalb von Formaten könne man als Reality-Show-Teilnehmer schon einmal übertreiben und über die Stränge schlagen. "Aber im echten Leben muss man doch nicht so eine affektierte Scheiße machen", rundet Angelo seine ganz persönliche "Abrechnung" ab.
