Martin Angelo rechnet mit Reality-TV-Szene ab: "Ich bin schockiert!"

Hamburg - Reality-Star Martin Angelo (32) muss nach einer Veranstaltung Dampf ablassen und teilt mit seinen Followern das ein oder andere pikante Detail über seine TV-Kollegen.

Der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer Martin Angelo (32) ist fassungslos von dem Verhalten einiger Reality-Stars an dem Abend. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/martin.angelo

Nachdem der ehemalige "Prince Charming"-Teilnehmer am Dienstag ein Screening der neuen Reality-Show "Die Abrechnung" besucht hat, kann er gar nicht fassen, wie sich die Teilnehmer dort benommen haben. "Ich saß da teilweise und dachte mir, was mache ich hier eigentlich?", so der 32-Jährige.

Dabei lässt er seinen Emotionen freien Lauf und nimmt kein Blatt vor den Mund: "Da war eine besoffene Patricia Blanco, eine Sara Kulka, die ich eigentlich cool fand, die da rumgeschrien haben ... Also ich bin schockiert", fasst er den Abend zusammen.

Doch das war noch nicht alles. Am nächsten Morgen erzählt Angelo noch detailreicher, was ihn an dem Abend so gestört hat. Er beschwert sich darüber, dass die einen sich anziehen, als würden sie zum Karneval gehen und die anderen, als ob sie bei einer Gala in Hollywood eingeladen wären.

"Ihr müsst bedenken, dass die wirklich an jeder Kamera vorbeigelaufen sind, nur um jegliche Aufmerksamkeit zu bekommen", so Angelo.