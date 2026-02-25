Noch ein kleines Wunder: RTL-Star wird zum zweiten Mal Mutter

Köln - Sportmoderatorin Laura Papendick ( RTL ) freut sich auf ihr zweites Kind. Die 37-Jährige ist erneut schwanger, wie ihr Sender mitteilte.

Strahlend vor Glück: RTL-Moderatorin Laura Papendick freut sich auf ihr zweites Kind. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir sind unglaublich glücklich und genießen diese besondere Phase sehr", erklärte die Moderatorin, die viele Zuschauer zum Beispiel von den Fußball-Übertragungen der Europa League kennen.

"Es ist ein großes Geschenk, noch einmal Nachwuchs zu erwarten, und wir können es kaum erwarten, bald zu viert zu sein."

Seit 2021 zählt die beliebte Journalistin zu den prägenden Gesichtern im Sport-Team von RTL Deutschland.

Sie moderiert unter anderem die Live-Übertragungen der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League bei RTL und NITRO und begleitet regelmäßig große Fußballabende für ein Millionenpublikum.