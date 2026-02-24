"Kannst mich ja küssen": GNTM-Model packt über schlimmes Berufs-Erlebnis aus

Köln - GNTM -Model Romina Palm (26) teilt mit ihren Fans auf Instagram eine ihrer wohl unangenehmsten Berufserfahrungen.

GNTM-Model Romina Palm (26) möchte junge Models mit ihrer Geschichte warnen. © Bildmontage: Instagram/ rominapalm

"Diese Geschichte jetzt zu erzählen, kostet mich sehr viel Überwindung", beginnt die Influencerin ihr Video. Darin erinnert sie sich ihre Model-Anfänge mit 18 Jahren und eine "Situation", die sie "so niemals wollte".

Damals sei sie bei einer Agentur untergekommen, die ihr richtig coole Jobs verschaffte. Alles lief gut, bis eine bestimmte Anfrage kam.

"Es hieß, das sei meine Chance, entdeckt zu werden. Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, jemanden zu einem Event zu begleiten", so die heute 26-Jährige.

Vor Ort entwickelte sich die versprochene Karrierechance allerdings schnell zum Albtraum: Laut Romina fragte der Mann, ob sie "nicht seine Freundin spielen möchte".

Noch heikler wurde es für das junge Model allerdings, "als er zu mir meinte: 'Wenn gleich die Kameras auf uns gerichtet sind, kannst du mich ja küssen.'"