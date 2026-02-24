"Kannst mich ja küssen": GNTM-Model packt über schlimmes Berufs-Erlebnis aus
Köln - GNTM-Model Romina Palm (26) teilt mit ihren Fans auf Instagram eine ihrer wohl unangenehmsten Berufserfahrungen.
"Diese Geschichte jetzt zu erzählen, kostet mich sehr viel Überwindung", beginnt die Influencerin ihr Video. Darin erinnert sie sich ihre Model-Anfänge mit 18 Jahren und eine "Situation", die sie "so niemals wollte".
Damals sei sie bei einer Agentur untergekommen, die ihr richtig coole Jobs verschaffte. Alles lief gut, bis eine bestimmte Anfrage kam.
"Es hieß, das sei meine Chance, entdeckt zu werden. Das Einzige, was ich dafür tun muss, ist, jemanden zu einem Event zu begleiten", so die heute 26-Jährige.
Vor Ort entwickelte sich die versprochene Karrierechance allerdings schnell zum Albtraum: Laut Romina fragte der Mann, ob sie "nicht seine Freundin spielen möchte".
Noch heikler wurde es für das junge Model allerdings, "als er zu mir meinte: 'Wenn gleich die Kameras auf uns gerichtet sind, kannst du mich ja küssen.'"
Heimliches Foto sorgt für Schlagzeilen in der Boulevardpresse
Laut Romina sei es nie zu einem Kuss an dem Abend gekommen. Stattdessen bat der Mann sie am Ende des Abends, ein privates Foto zu machen - ein Foto, das er ohne ihr Einverständnis veröffentlichte.
"Dreimal dürft ihr raten, was ich am nächsten Tag in einer der bekanntesten deutschen Boulevardzeitungen fand. Mit der Überschrift: 'XY gibt jetzt mit Instagram-Schönheit Vollgas.'"
Trotz allem betont Romina aber auch: "Hier ist sehr wichtig an der Stelle zu sagen: Diese Story richtet sich nicht gegen alle Modelagenturen. Im Gegenteil, es gibt superviele seriöse und tolle Modelagenturen."
Für sie sei es ein Lernmoment gewesen, mit dem sie nun auch anderen jungen Models Mut machen möchte, genauer hinzuschauen und Fragen zu stellen.
Diese unschöne Erfahrung führte laut Romina auch dazu, dass sie bei Instagram nie ihren echten Nachnamen angegeben hat. "Ich wollte einfach nicht, dass, wenn man meinen Namen googelt, immer wieder dieser Artikel angezeigt wird und ich somit an diesen 'superseriösen Job' erinnert werde."
Titelfoto: Bildmontage: Gerald Matzka/dpa, Instagram/ rominapalm