Über Reichsbürger und Polizistenmord: LKA startet eigenen True-Crime-Podcast

Stuttgart - Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg schlägt neue Wege in der Präventionsarbeit ein: Mit "RadiCast" startet der erste eigene True-Crime-Podcast der Behörde.

Die erfahrenen Moderatoren liefern im Podcast Antworten aus erster Hand. © LKA Baden-Württemberg/Thumbnail RadiCast

In der ersten Staffel dreht sich alles um ein hochaktuelles und gefährliches Thema: die Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter". Anhand realer Kriminalfälle aus dem Ländle beleuchten Experten, wie Radikalisierung funktioniert und wann aus Verschwörungserzählungen blutiger Ernst wird.

"Die Fälle reichen von versuchtem Polizistenmord, über Kindeswohlgefährdung, bis hin zum größten Kriegswaffeneinsatz seit RAF-Zeiten", erklärt das LKA in einer Mitteilung.

Moderiert wird der Podcast von Dr. Daniel Köhler, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter des Kompetenzzentrums gegen Extremismus Baden-Württemberg (konex), und dem Polizeibeamten Conrad Klosinski.

"Gemeinsam mit wechselnden Gästen aus Polizei, Wissenschaft und Praxis beleuchten sie jeden Fall aus mehreren Perspektiven - analytisch und sachlich", beschreibt die Behörde die Inhalte.