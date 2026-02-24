Über Reichsbürger und Polizistenmord: LKA startet eigenen True-Crime-Podcast

Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg schlägt neue Wege in der Präventionsarbeit ein und startet den True-Crime-Podcast "RadiCast".

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg schlägt neue Wege in der Präventionsarbeit ein: Mit "RadiCast" startet der erste eigene True-Crime-Podcast der Behörde.

Die erfahrenen Moderatoren liefern im Podcast Antworten aus erster Hand.  © LKA Baden-Württemberg/Thumbnail RadiCast

In der ersten Staffel dreht sich alles um ein hochaktuelles und gefährliches Thema: die Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter". Anhand realer Kriminalfälle aus dem Ländle beleuchten Experten, wie Radikalisierung funktioniert und wann aus Verschwörungserzählungen blutiger Ernst wird.

"Die Fälle reichen von versuchtem Polizistenmord, über Kindeswohlgefährdung, bis hin zum größten Kriegswaffeneinsatz seit RAF-Zeiten", erklärt das LKA in einer Mitteilung.

Moderiert wird der Podcast von Dr. Daniel Köhler, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter des Kompetenzzentrums gegen Extremismus Baden-Württemberg (konex), und dem Polizeibeamten Conrad Klosinski.

"Gemeinsam mit wechselnden Gästen aus Polizei, Wissenschaft und Praxis beleuchten sie jeden Fall aus mehreren Perspektiven - analytisch und sachlich", beschreibt die Behörde die Inhalte.

In Karlsruhe sowie weiteren Städten kommt es regelmäßig zu Demonstrationen der "Reichsbürger"-Szene. (Archivfoto)  © Frm/dpa

Erste Doppelfolge ab sofort online

Ziel des Podcasts ist es laut Bettina Rommelfanger, Leiterin des Kompetenzzentrums gegen Extremismus (konex), nicht nur aufzuklären, sondern auch Wege aus der Radikalisierung aufzuzeigen.

"RadiCast" richtet sich daher nicht nur an die breite Öffentlichkeit, sondern gezielt auch an Angehörige und das berufliche Umfeld von Menschen, die in die Szene abrutschen könnten.

Die erste Doppelfolge könnt Ihr ab sofort auf Spotify sowie überall, wo es Podcasts gibt, anhören. Neue Folgen erscheinen alle zehn bis zwölf Tage.

Titelfoto: Bildmontage: LKA Baden-Württemberg/Thumbnail RadiCast, Frm/dpa

