Nach "Sommerhaus"-Drama: Sarah Joelle Jahnel präsentiert Vater ihres Sohnes

Köln - Sarah Joelle Jahnel (36) hat wieder Grund zum Strahlen: Nach turbulenten Jahren im Rampenlicht zeigt die Ex-" Sommerhaus der Stars "-Kandidatin nun ihren neuen Partner Harry und plaudert sogar den Namen ihres ungeborenen Sohnes aus.

Sarah Joelle Jahnel (36) zeigt sich überglücklich mit ihrem neuen Partner Harry (26). © Bildmontage: Instagram/ sarah_joelle_

Der 26-jährige Brite Harry Conyers ist offenbar das komplette Gegenteil von allem, was Sarah in der Vergangenheit erlebt hat. Kameras und Blitzlicht seien kein Thema für ihn.

"Er mag mich für die Person, die ich hinter den Kulissen bin", sagt die 36-Jährige im Interview mit RTL. Genau das habe sie in all den Jahren bei anderen Männern vermisst.

Sie hätten zwar betont, im Hintergrund bleiben zu wollen, aber "am Ende des Tages sind sie jetzt diejenigen, die sich in jede Kamera drängen", erinnert Sarah sich.

Harry dagegen bleibe sich selbst treu und habe keine Ahnung von Sarahs Leben im Rampenlicht gehabt, als er sie kennenlernte.

Ein echtes Plus für die 36-Jährige: "Ich war eigentlich froh, dass er davon am Anfang so unberührt war. Jetzt holt es ihn auch völlig ein", erzählt sie lachend.