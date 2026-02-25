Nach "Sommerhaus"-Drama: Sarah Joelle Jahnel präsentiert Vater ihres Sohnes
Köln - Sarah Joelle Jahnel (36) hat wieder Grund zum Strahlen: Nach turbulenten Jahren im Rampenlicht zeigt die Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin nun ihren neuen Partner Harry und plaudert sogar den Namen ihres ungeborenen Sohnes aus.
Der 26-jährige Brite Harry Conyers ist offenbar das komplette Gegenteil von allem, was Sarah in der Vergangenheit erlebt hat. Kameras und Blitzlicht seien kein Thema für ihn.
"Er mag mich für die Person, die ich hinter den Kulissen bin", sagt die 36-Jährige im Interview mit RTL. Genau das habe sie in all den Jahren bei anderen Männern vermisst.
Sie hätten zwar betont, im Hintergrund bleiben zu wollen, aber "am Ende des Tages sind sie jetzt diejenigen, die sich in jede Kamera drängen", erinnert Sarah sich.
Harry dagegen bleibe sich selbst treu und habe keine Ahnung von Sarahs Leben im Rampenlicht gehabt, als er sie kennenlernte.
Ein echtes Plus für die 36-Jährige: "Ich war eigentlich froh, dass er davon am Anfang so unberührt war. Jetzt holt es ihn auch völlig ein", erzählt sie lachend.
Vom Club ins Liebesglück: So lernten Harry und Sarah sich kennen
Die Geschichte von Sarah und Harry nahm ihren Lauf, als sich die beiden kurz nach dem "Sommerhaus"-Drama auf Mallorca trafen. Dort zog der Brite in dasselbe Haus, in dem auch das Reality-Sternchen wohnt, wenn sie auf der Insel ist.
Eines Nachts trafen sich die Mitbewohner in einem Club, teilten sich ein Taxi und fuhren gemeinsam nach Hause. "Lädiert, deprimiert und betrunken", beschreibt sie ihren Zustand an diesem Abend.
Von Harrys Bett habe Sarah aber dennoch Abstand genommen. Stattdessen folgte ein gemeinsamer Stand-Besuch am nächsten Morgen, der die Liebesgeschichte besiegelte.
"Ich habe nichts gesucht, aber ich habe etwas gefunden", schwärmt Sarah. Und auch Harry strahlt: "Ich liebe sie, wie sie ist. Sie ist meine Lieblingsperson."
Inzwischen erwarten die beiden sogar ihr erstes gemeinsames Kind. Ein Junge, der auf den Namen Henry hören soll, wird Mitte Mai geboren. Sarah bringt zudem ihre fünfjährige Tochter Lia mit in die Patchwork-Familie.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/ sarah_joelle_