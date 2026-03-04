"Schlimmster Beruf": Dieser Job kommt für Günther Jauch nicht infrage
Köln - Bei "Wer wird Millionär?" nimmt Moderator Günther Jauch (69) bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Auch in der aktuellen Ausgabe am Montagabend wurde er gegenüber einem Kandidaten überraschend deutlich.
Gleich bei zwei Kandidaten landete das Gespräch beim Thema Hochzeit. Jauch, der selbst seit rund 20 Jahren verheiratet ist, hatte dazu eine ziemlich klare Meinung.
Im Schnitt koste eine Feier in Deutschland rund 16.000 Euro, Tendenz steigend. Zudem sei der Druck hinter dem eigentlich romantischen Gedanken riesig.
Immerhin müsse für den schönsten Tag im Leben alles perfekt sein: Location, Blumen, Wetter, Ablauf. Daher ist er sich sicher: "Für mich wäre der schlimmste Beruf Wedding Planner."
Kandidat Kevin Sommerfeld (34), Polizeioberkommissar aus Hannover, sieht das ganze etwas anders. Er verriet, dass er mit einem möglichen Gewinn seine Hochzeitsfeier noch einmal steigen lassen würde.
Doch Quiz-technisch lief es anfangs etwas holprig: Schon bei der 100-Euro-Frage geriet er ins Grübeln.
"Wer wird Millionär?": Scheitern die Hochzeitspläne an dieser Frage?
Für 32.000 Euro wollte Jauch schließlich von Kevin wissen: "Die von Cecil Rhodes gegründete Firma De Beers hatte zeitweise einen Marktanteil von fast 90 Prozent an Produktion und Verkauf wovon?" Zur Wahl standen A) Diamanten, B) Öl, C) Baumwolle oder D) Schokolade.
Der 34-Jährige geriet ganz schön ins Straucheln und wusste sich schließlich nicht anders zu helfen, als auszusteigen.
Damit hieß es für ihn: Feierabend im Rate-Studio. 16.000 Euro dürften für eine schicke Hochzeits-Party aber dennoch ordentlich herhalten.
Die Liebe war auch bei Performance-Marketing-Manager Chrestien Delonge aus Köln Thema. Er erzählte Jauch von seinem durchgeplanten Heiratsantrag.
Dazu hing er in der Wohnung Fotos an einer Schnur auf, die seine Geliebte schließlich bis zum Verlobungsring führten. Jauch zeigte sich beeindruckt. Bei so viel Kreativität könne man ja kaum noch "Nein" sagen, so der Moderator augenzwinkernd.
"Wer wird Millionär?" läuft aktuell wieder jeden Montag um 20.15 Uhr bei RTL. Die neueste Folge kann schon eine Woche früher auf RTL+ gestreamt werden.
