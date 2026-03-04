"Schlimmster Beruf": Dieser Job kommt für Günther Jauch nicht infrage

Köln - Bei " Wer wird Millionär? " nimmt Moderator Günther Jauch (69) bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Auch in der aktuellen Ausgabe am Montagabend wurde er gegenüber einem Kandidaten überraschend deutlich.

Beim Thema Hochzeit wurde Günther Jauch überraschend deutlich. Das Publikum reagierte amüsiert. © RTL / Stefan Gregorowius

Gleich bei zwei Kandidaten landete das Gespräch beim Thema Hochzeit. Jauch, der selbst seit rund 20 Jahren verheiratet ist, hatte dazu eine ziemlich klare Meinung.

Im Schnitt koste eine Feier in Deutschland rund 16.000 Euro, Tendenz steigend. Zudem sei der Druck hinter dem eigentlich romantischen Gedanken riesig.

Immerhin müsse für den schönsten Tag im Leben alles perfekt sein: Location, Blumen, Wetter, Ablauf. Daher ist er sich sicher: "Für mich wäre der schlimmste Beruf Wedding Planner."

Kandidat Kevin Sommerfeld (34), Polizeioberkommissar aus Hannover, sieht das ganze etwas anders. Er verriet, dass er mit einem möglichen Gewinn seine Hochzeitsfeier noch einmal steigen lassen würde.

Doch Quiz-technisch lief es anfangs etwas holprig: Schon bei der 100-Euro-Frage geriet er ins Grübeln.