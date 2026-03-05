"Endlich wiedervereint": Franjo Pooth nach Irrflug-Marathon bei seinem Sohn

Düsseldorf - Verona Pooths (57) Ehemann Franjo (56) hat Sohn Rocco (14) in Dubai nach einer längeren Odyssee in die Arme schließen können.

Nach stundenlanger Odyssee durch mehrere Länder konnte Franjo Pooth (56) seinen Sohn Rocco (14) in Dubai endlich wieder in die Arme schließen. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

"Endlich wiedervereint", postete Moderatorin Pooth (57) in ihrer Instagram-Story und zeigte ein Foto, auf dem sich Vater und Sohn in den Armen liegen.

Die Pooths waren aus ihrer Wahlheimat Dubai zu einem Gerichtstermin nach Düsseldorf gereist, als wegen der Eskalation des Nahost-Konflikts viele Staaten in der Region ihren Luftraum schlossen.

Der 14-jährige Sohn war in Dubai geblieben, wo Raketen einschlugen und Explosionen zu hören waren.

Rocco hielt sich nach Angaben von Pooth zusammen mit der Freundin seines großen Bruders Diego in Dubai auf. Dass die 23-jährige Louisa bei ihrem Sohn sei, sei ein großes Glück, hatte Verona Pooth gesagt.



