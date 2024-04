11 Jahre ohne Album: Popstars der 90er melden sich zurück!

Boston - Im Mai dürfen sich Fans auf ein musikalisches Comeback freuen: Nach 11 Jahren ohne neues Album meldet sich die US-Popband " New Kids on the Block " zurück.

Die US-Band "New Kids on the Block": Donnie Wahlberg (54, v.l.n.r.), Jordan Knight (53), Jonathan Knight (55), Joey McIntyre (51) aund Danny Wood (54). © EPA/MICHAEL NELSON

"Danke Blockheads für all die Liebe, die ihr 'KIDS' gezeigt habt! Sichert euch unser neues Album 'Still Kids', das am 17. Mai erscheint", schreibt die Band in ihrem neusten Instagram-Beitrag.

"Kids" lautet dabei der Name ihres neusten Songs, mit dem sich die Gruppe um Donnie Wahlberg (54), Jonathan Knight (55), Jordan Knight (53), Joey McIntyre (51) und Danny Wood (54) nach langem Leerlauf im März zurückgemeldet hatte.

Ihrem kommenden Albumtitel zufolge seien sie trotzdem "immer noch Kinder" und noch lange nicht zu alt.

Ihre größten Erfolge feierte die in der US-Stadt Boston gegründete Musik-Truppe Anfang der 90er-Jahre mit Hits wie "Step by Step" oder "Please don't go Girl". Ihr letztes Album "10" erschien 2013.

Was ihre Fans nun von ihnen erwarten dürfen, demonstrieren die "New Kids" in ihrem Beitrag mit einer kleinen Gesangseinlage.