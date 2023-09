Bonez MC ist Vater geworden! Freundin teilt erstes Babybild

Mary (26) ist Mutter geworden. © Screenshot/Instagram/marys.crib

Am heutigen Dienstag zeigte sich die Freundin des Rappers völlig überraschend mit ihrem neugeborenen Baby in einer Trage vor der Brust in ihrer Instagram-Story.

Dazu schrieb sie recht schnörkellos: "Yuuppp".

Über einen Kommentar aus ihrer Followerschaft freute sich die junge Mutter allerdings besonders und teilte ihn mit ihrer Community: "Einfach Milf". (Anm.d.Red.: Mother I'd like to fuck)

Auffällig: Mary trägt neuerdings die Nägel kurz. Besser ist das wohl.

Erst vor wenigen Wochen wurde überhaupt bekannt, dass die 26-Jährige schwanger ist. Zuvor hielt sich das Paar zu dem Thema bedeckt.

In einer Fragerunde ließ sie in der Vergangenheit jedoch immerhin einmal durchblicken, dass sie plane, Mutter zu werden. Laut der Hamburgerin sei es nämlich der Sinn des Lebens, Kinder auf die Welt zu bringen. Das ist ihr jetzt gelungen!

Weder, wann das Kind auf die Welt kam, noch den Namen des Nachwuchses oder das Geschlecht gab die Frau an Bonez' Seite bekannt. Fraglich, ob ihre rund 349.000 Follower überhaupt noch weiter Baby-Infos erhalten.

Privates teilte Mary auf Instagram in der Vergangenheit nur noch selten.