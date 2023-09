Bonez posiert zum ersten Mal mit Baby: "We Outside"

Bonez (37) posiert mit Nachwuchs auf dem Altonaer Balkon. © Screenshot/Instagram/bonez187erz

Erst am Dienstag posierte seine Freundin Mary (26) zum ersten Mal mit ihrem Baby in einer Trage. Bonez reagierte darauf zunächst nicht.

Nun zeigt ein neues Instagram-Foto den 37-Jährigen mit typischem Fingerzeig auf dem Altonaer Balkon.

In seiner rechten Hand hält er den Kinderwagen fest, im Hintergrund ist idyllisch der Hamburger Hafen zu sehen. "We Outside", schrieb er zu dem Post, auf den in kürzester Zeit zahlreiche seiner rund drei Millionen Follower mit Likes und Liebe in den Kommentaren reagierten.

Damit ist es also auch von seiner Seite aus offiziell.

Wann das erste gemeinsame Kind das Licht der Welt erblickte, ist unbekannt. Auch mit weiteren Details hielt sich das Paar bislang noch zurück.

Wie Rapper Gzuz hält auch Bonez seinen Nachwuchs - er hat schon eine Tochter aus einer vorherigen Beziehung - größtenteils aus der Öffentlichkeit raus.