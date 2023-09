Gzuz versucht mit Juristen-Trick, aus dem Gefängnis zu kommen

Damit muss Gzuz die vier Monate zusätzlich in Haft, macht genau ein Jahr und zwei Wochen. Voraussichtlich muss er bis zum 27. Januar 2024 im Gefängnis bleiben.

Bislang hieß es immer, Gzuz würde seine Haftstrafe von acht Monaten und zwei Wochen am 24. September verbüßt haben. Dazu wurde er im März 2022 vom Landgericht Hamburg wegen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz verurteilt .

Das Landgericht Hamburg verurteilte Gzuz im März 2022 zu einer Haft- und Geldstrafe. (Archivbild) © Jonas Walzberg/dpa

Da er aber bereits zwei Drittel der Strafe abgesessen hat, kann er das Aussetzen der Restmonate zur Bewährung beantragen. Wie stehen seine Chancen dafür?

"Darüber hinausgehende Auskünfte zum Entlassungszeitpunkt und Einzelheiten der Vollstreckung können vor dem Hintergrund des Resozialisierungsgedankens und zum Schutz von Persönlichkeitsrechten nicht mitgeteilt werden", heißt es von der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Laut Abendblatt dürfte die Entscheidung über Gzuz' Antrag bald fallen.

Seit mindestens Mitte Juni befindet sich der Rapper im offenen Vollzug in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Glasmoor in Norderstedt, die zum Hamburger Justizsystem gehört. Tagsüber darf er das Gefängnis verlassen und einer Arbeit nachgehen, abends muss aber zurückkehren.

In einer Instagram-Story sagte Gzuz, er arbeite in der Zeit für den Fotografen Pascal Kerouche. Was genau er macht? Unklar. "Ich werde die niedersten Aufgaben bekommen", sagte der 35-Jährige.