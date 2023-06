Gzuz in Freiheit? Deswegen ist der Rapper raus aus dem Gefängnis

Gzuz (34) ist derzeit hinter Gittern. (Archivbild) © Daniel Reinhardt/dpa

Kristoffer Jonas Klauß (34), wie der Rapper der 187 Strassenbande bürgerlich heißt, verließ bereits am Freitagmorgen die Justizvollzugsanstalt (JVA) Glasmoor in Norderstedt, berichtet die Bild. Ein Foto der Szene zeigt ihn in weißem T-Shirt, kurzer Hose und barfuß in Badelatschen – in der Hand hielt er einen blauen Müllsack. Abgeholt wurde er von seiner Frau Lisa (29).

Gzuz sitzt seit dem 13. Januar 2023 seine Haftstrafe ab. Wegen Körperverletzung sowie Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Waffengesetz wurde er im März 2022 zu acht Monaten und zwei Wochen Gefängnis und einer Geldstrafe von 414.000 Euro verurteilt. Der Rapper ist wegen anderer Delikte mehrfach vorbestraft, daher bekam er eine Haftstrafe aufgebrummt.

Anfangs saß der 34-Jährige wohl in der JVA Billwerder, wurde aber relativ schnell – angeblich wegen Drohungen – nach "Santa Fu" verlegt.