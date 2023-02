20 Jahre nach ihrer Trennung: Kult-Band S Club 7 feiert ihr Comeback!

"S Club 7" wurde 1998 gegründet, ein Jahr später landete einer ihrer Hits bereits auf Platz 1 der britischen Charts. © IMAGO / ZUMA Wire

Am Montag ließ die britische Band die Bombe platzen: "S Club 7" wird im diesjährigen Oktober auf Tour gehen und quer durch Großbritannien reisen. Anlass ist das 25-jährige Bestehen der Gruppe.

Neben London und Liverpool werden die sieben Musiker auch in Sheffield, Dublin, Glasgow, Newcastle, Leeds, Manchester, Cardiff, Nottingham und Birmingham auftreten.

Die komplette Band fand sich am gestrigen Montag in der TV-Show "The One Show" ein, um dort die großen Neuigkeiten zu besprechen.

Dabei richteten sie sich laut DailyStar mit einer großen Bitte an ihre Fans: Diese sollen ihnen helfen, eine Set-Liste für ihre anstehende Tour festzulegen.

Das ließen sich die Zuschauer nicht zweimal sagen: Unter ihrem Post auf Twitter fanden sich schnell Hunderte "S Club 7"-Fans, die sich ganz bestimmte Songs wünschten.

Eine Userin schrieb: "Friday Night, Viva La Fiesta, Our Time Has Come, Good Times, Show me Your Colors – ich könnte immer so weitermachen, zum 50-jährigen Jubiläum vielleicht eine Show pro Album?"

"Hoffentlich haben sie Love Train auf der Setlist", kommentiert eine andere Person.