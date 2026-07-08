Geht das zu weit? Ikkimel schockt ZDF-Publikum mit provokantem Auftritt

Berlin - Rapperin Ikkimel (29) präsentierte am Montag live im ZDF-"Morgenmagazin" ihren neuen Song "Fußballmänner" und versetzte das Publikum teilweise in eine Art Schockstarre. Was war da los?

In ihrem neuen Song "Fußballmänner" thematisiert Ikkimel (29) Klischees aus dem Sport. © Philipp von Ditfurth/dpa

"Die einen feiern sie als Feministin, andere unterstellen ihr aber auch teilweise vulgären Männerhass", moderierte Philip Wortmann (31) die Sängerin an.

"Alle männlichen Fußballfans bitte entspannt bleiben, aber fest anschnallen", schloss sich Co-Moderator Andreas Wunn (51) an. Anscheinend war ihm bereits bekannt, welche Inhalte das Publikum, unter dem sich auch eine Schulklasse befand, erwarten würden.

Denn: Der Titel "Fußballmänner" thematisiert sexuelle Anspielungen und Klischees aus dem Sport. Zu den Textpassagen gehörten neben provokanten Ausdrücken wie "Latten-Kracher" oder "Mertes-Sucker" auch der Refrain "Fußballmänner, alles Penner" und "Bierbauch, Bratwurst, leckerschmecker".

Viele der Anwesenden blieben regungslos sitzen, ein Mitgehen zur Musik war kaum zu erkennen. Einige senkten den Blick oder lächelten unsicher. Insgesamt hinterließ der Auftritt offenbar keinen positiven Eindruck.

Nach dem Auftritt verabschiedete sich die Musikerin mit den Worten: "Danke 'MOMA', wir freuen uns auf die Frauen-WM nächstes Jahr."