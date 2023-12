Badmómzjay geht 2024 auf große Tour: Wer dabei sein will, sollte schnell sein!

Die Rapperin Badmómzjay (21) heißt mit bürgerlichem Namen Jordan Napieray. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Los geht es am 26. November in der Liederhalle in Stuttgart, das Abschlusskonzert findet am 15. Dezember in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt. Insgesamt ist Badmómzjay in zwölf Städten auf der großen Bühne zu erleben.

Ihre Fans dürfen sich auf eine fulminante Show freuen, wie die Brandenburgerin auf Instagram ankündigte.

"Komplett neue Show, neues Bühnenbild, neue Choreos, Mixtape, 'Survival Mode'-Album, alles brand new", teilte die 21-Jährige in ihrer Story mit.

Wer mit dabei sein will, sollte schnell sein. "Aus Erfahrung kann ich Euch sagen, dass Städte wie Berlin, Köln und Leipzig immer am schnellsten ausverkauft sind. Deswegen beeilt Euch [...] mit dem Ticketkauf", erklärte Badmómzjay.

Die Songs der Rapperin werden auf Spotify inzwischen millionenfach aufgerufen. Kool Savas (48) bezeichnete Badmómzjay einmal sogar als beste Rapperin des Landes.