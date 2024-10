DDR-Kultband "Pankow" kündigt neue Single und letzte Tour an!

Nach 44 Jahren gehen die vier Rockband-Mitglieder getrennte Wege: Andreas "Kulle" Dziuk (v.l.n.r.), Andre Drechsler, Jürgen Ehle, André Herzberg und Stefan Dohanetz. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Single heißt "Bis zuletzt", erscheint am 8. November und ist zugleich der Abschiedssong der Berliner. 2025 gehen Sänger André Herzberg, Gitarrist Jürgen Ehle, Schlagzeuger Stefan Dohanetz und Keyboarder Andreas Dziuk auf ihre letzte Tour.

Nach 44 Jahren verlässt Pankow dann die Bühne - und damit löst sich eine weitere Band mit Wurzeln in der DDR auf.

Der letzte Song der bekannten Rockgruppe, die 1981 in Ost-Berlin gegründet worden war, ist biografisch. "Wir haben gelacht und uns gestritten, war'n getrennt und mal vereint. In guten wie in schlechten Tagen, es war immer ernst gemeint. Es war das ganz große Ding, es war der Traum von der Welt. Zusammen waren wir nie klein", heißt es.

Der Text stammt von André Herzberg. Er und Ehle, beide 68 Jahre alt, gehören seit der Gründung zur Band. Ein Album gibt es zum Abschied nicht.