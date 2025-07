Mike Leon Grosch gibt Konzert in Meißen und hat kuriose Idee: "Den Gag will ich mir erlauben"

Meißen - Viele kennen Mike Leon Grosch (48) noch aus der Zeit von " Deutschland sucht den Superstar ". Heute gibt der 48-Jährige eigene Konzerte, kommt im August auch nach Sachsen. Für seinen Auftritt hat der Sänger nicht nur eine coole Live-Show in petto, sondern auch eine witzige Überraschung geplant.

Alles in Kürze

Mike Leon Grosch (48) liebt es auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum zu interagieren. © IMAGO / Andy Bünning

Auf Instagram baten seine Fans ihn darum, doch mal wieder ein Konzert in Sachsen zu geben. Das ließ sich Grosch nicht zweimal sagen und kam dem Wunsch seiner Anhänger natürlich nach.

Am 16. August tritt der gebürtige Wuppertaler mit deutsch-koreanischen Wurzeln auf der Albrechtsburg in Meißen auf. Doch warum ausgerechnet in der knapp 30.000-Einwohner-Stadt?

"Meißen ist lokal gut gelegen, ist von Leipzig, Dresden und Chemnitz gut zu erreichen", erklärt Grosch, der selbst noch nie dort war, im Interview mit TAG24.

Die Albrechtsburg (1471 erbaut) sei als ältestes Schloss Deutschlands "sehr geschichtsträchtig" und somit die perfekte Location für ein Open-Air-Konzert im Sommer.

Neben einer mindestens zweistündigen Live-Show und jeder Menge Gute-Laune-Hits dürfen sich Fans auch auf eine ziemlich lustige Aktion freuen.

Weil Meißen für sein hochwertiges Porzellan bekannt ist, will der Sänger für den Abend einiges an alter Keramik zum Schmeißen besorgen. "Den Gag will ich mir erlauben", verrät Grosch mit einem Augenzwinkern.