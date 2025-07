Star-Aufgebot im Juli: Beliebte Band kommt für Stadion-Konzert nach Hamburg

Die Imagine Dragons spielen am 16. Juli im Hamburger Volksparkstadion. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa

Am 16. Juli füllen die Musik-Giganten das Volksparkstadion. Rund 50.000 Fans werden an dem Abend erwartet.

Die Band um Frontmann Dan Reynolds (37) hat mit Songs wie "Radioactive" oder "Demons" Musikgeschichte geschrieben - catchy, laut, voller Pathos. Kein Wunder, dass ihre aktuelle "Loom World Tour" über sämtliche Kontinente führt.

Die Tour startete in den USA - in Camden, New Jersey, am 30. Juli vorigen Jahres, direkt nach dem Release ihres sechsten Studioalbums "Loom". Seitdem: 30 Shows in Nordamerika, ein Abstecher nach Kanada und Brasilien, dann weiter durch Asien.

Seit Mai ist die Band auf Europa-Kurs. Der Abend in Hamburg startet um 18.45 Uhr - mit einem musikalischen Appetizer: Declan McKenna, britischer Indie-Shootingstar und bekannt durch seinen Hit "Brazil", wird das Stadion anheizen. Die Imagine Dragons selbst betreten voraussichtlich gegen 20.30 Uhr die Bühne.