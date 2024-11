Ein Monat vor 1Live-Krone: Diese Musiker sind nominiert!

Bielefeld/Köln - Mehr als 30 Musikerinnen und Musiker haben in diesem Jahr die Chance auf den Gewinn einer " 1Live-Krone ".

Unter anderem darf Rapperin Nina Chuba (26) in diesem Jahr wieder auf den Titel der 1Live-Krone hoffen. © Friso Gentsch/dpa

Ganz vorn mit dabei: Ski Aggu (27) und Nina Chuba (26). Bis 4. Dezember haben Fans nun die Möglichkeit, in sieben Kategorien über ihre Favoriten abzustimmen, wie der Westdeutsche Rundfunk (WDR) mitteilte.

Die begehrten Publikumspreise werden am 5. Dezember in Bielefeld im Lokschuppen in einer Gala-Show übergeben.

Als "Bester Künstler" gehen neben dem großen Abräumer der Krone-Verleihung des vergangenen Jahres, Ski Aggu, auch Apache 207 (27), Kontra K (37), Montez (30) und Nico Santos (31) ins Rennen.

Als "Beste Künstlerin" stehen Ayliva (26), Lea (32), Leony (27), Loi (22) und Paula Hartmann (23) zur Auswahl. Als "Bester Newcomer Act" können sich Berq (20), Blumengarten, Emilio (28), Esther Graf (26) und Milano (26) beweisen.

Einige der Genannten können dabei zusätzlich auf eine Krone in weiteren Kategorien hoffen: So ist Sängerin Ayliva neben Nina Chuba, Provinz, Querbeat und SDP auch als "Bester Live Act" nominiert.

Ayliva kann sich auch Hoffnungen machen, mit ihrem Song "Wunder" eine Krone für den "Besten Song" des Jahres 2024 abzuräumen. In dieser Kategorie sind gleich acht Hits nominiert, die bei der jungen, Popmusik-affinen Hörerschaft zuletzt besonders beliebt waren.