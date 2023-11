"ESC"-Gewinnerin Loreen kommt für zwei Konzerte nach Deutschland

Die Sängerin Loreen (40) gewann den "ESC" in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal. © Martin Meissner/AP/dpa

Nach einem Konzert in Berlin (15. November, "Metropol") macht sie am 17. November auch im "Docks" auf der Hamburger Reeperbahn Station.

"Ich kann es kaum erwarten, Euch alle zu sehen", kündigte die Sängerin ihre "The Tattoo Tour 2023" bei Instagram an. Diese führt sie unter anderem auch nach Irland, Polen und Frankreich.

Begleitet wird sie dabei von der kanadischen Singer-Songwriterin Olivia Lunny (24, "Think of Me") und der schottischen Indie-Rock-Band Lucia & The Best Boys.

Nach dem diesjährigen Sieg von Loreen beim "Eurovision Song Contest" wird dieser im kommenden Jahr erneut in Schweden ausgetragen. 2013 war Malmö bereits Schauplatz des ESC, nachdem Loreen den Wettbewerb im Vorjahr mit ihrem Song "Euphoria" gewonnen hatte.