Holla die Waldfee: Katy Perry meldet sich mit tiefen Einblicken zurück!

Sängerin Katy Perry (39) weiß, wie sie den Fans ihren neuen Song schmackhaft machen kann. © Screenshot/Instagram/@katyperry

Die 39-Jährige setzt bei der Vermarktung dabei auf eine altbewährte Methode: viel nackte Haut.

In einem kurzen Videobeitrag filmte sich die "Hot N Cold"-Sängerin am Montag dabei, wie sie in einem weißen Bikini eine kleine Kostprobe ihres neuen Hits "Woman's World" zum Besten gibt, der am 11. Juli erscheinen soll.

Vom Song selbst dürften die meisten Zuschauer sicherlich aber erst beim zweiten oder dritten Mal Anschauen etwas mitbekommen haben, denn die Kameraführung der schwarzhaarigen Schönheit führt ihre Fans quasi direkt in ihr Dekolletee.

Abseits der zwei offensichtlichen Argumente, sich auf die neue Single zu freuen, offenbart Katy Perry auch, dass ihr Gesang seit ihrem letzten Album keineswegs an Qualität eingebüßt hat.

"She is heaven sent. So soft. So strong" ("Sie hat der Himmel gesandt. So zart. So stark"), trällert sie in dem kurzen Ausschnitt zu einem poppigen Beat.